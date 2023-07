To może być przewlekła choroba

Każda skuteczniejsza terapia sprawia, że ten jeden z najtrudniejszych do leczenia nowotworów staje się chorobą coraz bardziej przewlekłą.

Cywilizacja i wygoda życia: tak można by najprościej określić przyczyny epidemii raka jelita grubego, z którą mamy dziś do czynienia w krajach wysoko rozwiniętych. To dziś już drugi pod względem częstości zachorowań nowotwór w Europie. Każdego roku jest rozpoznawany u ok. pół miliona Europejczyków. Szacuje się, że liczba zachorowań będzie nadal rosła. Powodów jest wiele: starzenie się społeczeństwa, a także tryb życia i dieta, które sprzyjają zachorowaniu. Czynniki ryzyka to m.in. otyłość, cukrzyca typu 2, spożywanie dużej ilości czerwonego mięsa, produktów wysoko przetworzonych, cukru, białej mąki, małej ilości warzyw i owoców, mała aktywność fizyczna, palenie papierosów, picie alkoholu.