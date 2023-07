Papież Franciszek zwrócił się do władz Rosji. "Apeluję do moich braci"

Po odmówieniu modlitwy "Anioł Pański" i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty zaapelował do władz Federacji Rosyjskiej o wznowienie porozumienia umożliwiającego eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego, o rozwiązanie kryzysu dręczącego Liban, a także o wsparcie jego rozpoczynającej się w środę wizyty apostolskiej w Portugalii.

Papież: Apeluję do moich braci, władz Rosji

– Nie ustawajmy w modlitwie za udręczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, nawet zboże. Jest to poważna obraza Boga, ponieważ zboże jest Jego darem, żeby nakarmić ludzkość, a wołanie milionów braci i sióstr, którzy cierpią głód, wznosi się do nieba. Apeluję do moich braci, władz Federacji Rosyjskiej, aby została przywrócona inicjatywa Morza Czarnego, a zboże mogło być bezpiecznie transportowane – oświadczył.

– 4 sierpnia miną trzy lata od niszczącego wybuchu w porcie w Bejrucie. Ponawiam moją modlitwę za ofiary i ich rodziny, które dążą do prawdy i sprawiedliwości. Oby złożony kryzys w Libanie znalazł rozwiązanie godne historii i wartości tego narodu. Nie zapominajmy, że Liban jest także przesłaniem – stwierdził papież.

Franciszek leci do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży

– Proszę, abyście mnie wspierali waszymi modlitwami podczas mojej podróży do Portugalii, która rozpocznie się w najbliższą środę z okazji Światowych Dni Młodzieży. Bardzo wielu młodych ze wszystkich kontynentów doświadczy radości spotkania z Bogiem oraz braćmi, będąc prowadzonymi przez Dziewicę Maryję, która po Zwiastowaniu "Wstała i poszła z pośpiechem" (Łk 1,39). Jej, jaśniejącej Gwieździe drogi chrześcijańskiej, bardzo czczonej w Portugalii zawierzam pielgrzymów ŚDM i wszystkich młodych świata – powiedział Franciszek.

Globalne Dni Braterstwa