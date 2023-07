Papież zaapelował do "braci Rosjan". Jest reakcja Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zareagował na słowa papieża Franciszka. Ojciec święty zaapelował do "moich braci, władz Federacji Rosyjskiej".

Ukraiński przywódca napisał w niedzielę w mediach społecznościowych, że apel papieża Franciszka o przywrócenie Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego jest „ważny” i że reakcja przywódców religijnych na wojnę ma znaczenie.

"Reakcja światowych przywódców religijnych na rosyjski terror rakietowy i niszczenie ukraińskich produktów rolnych jest niezwykle ważna dla ochrony całego świata, a zwłaszcza ludów Afryki i Azji, które najbardziej cierpią z powodu zagrożenia głodem” – napisał na Twitterze i zapewnił, że "Ukraina jest i będzie gwarantem światowego bezpieczeństwa żywnościowego".

twitter

Apel Franciszka

Po odmówieniu modlitwy "Anioł Pański" i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty zaapelował do władz Federacji Rosyjskiej o wznowienie porozumienia umożliwiającego eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego, o rozwiązanie kryzysu dręczącego Liban, a także o wsparcie jego rozpoczynającej się w środę wizyty apostolskiej w Portugalii.

– Nie ustawajmy w modlitwie za udręczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, nawet zboże. Jest to poważna obraza Boga, ponieważ zboże jest Jego darem, żeby nakarmić ludzkość, a wołanie milionów braci i sióstr, którzy cierpią głód, wznosi się do nieba. Apeluję do moich braci, władz Federacji Rosyjskiej, aby została przywrócona inicjatywa Morza Czarnego, a zboże mogło być bezpiecznie transportowane – oświadczył.

– 4 sierpnia miną trzy lata od niszczącego wybuchu w porcie w Bejrucie. Ponawiam moją modlitwę za ofiary i ich rodziny, które dążą do prawdy i sprawiedliwości. Oby złożony kryzys w Libanie znalazł rozwiązanie godne historii i wartości tego narodu. Nie zapominajmy, że Liban jest także przesłaniem – stwierdził papież.

Czytaj też:

Ukraiński ekspert: Grupa Wagnera może przeprowadzić dwa rodzaje akcji przeciwko PolsceCzytaj też:

Media: Brytyjczycy szkolą ukraińskie siły specjalne do odbycia sekretnej misji