Przydacz: Białoruś prowadzi wrogą politykę wobec państw UE

Mamy informację, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera przesunęło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi – poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, "jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na teren Polski".

Według szefa rządu, jeśli najemnicy z Grupy Wagnera będą brali udział w prowokacjach na granicy, to prawdopodobnie "będą (...) przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się do Polski". – Przypuszczalnie będą też starali się przeniknąć do Polski udając imigrantów – tłumaczył premier.

"Nie wiadomo, co planuje Białoruś"

Temat obecności Grupy Wagnera na Białorusi i ewentualnego zagrożenia dla Polski komentował w niedzielę szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Jak powiedział, "obecność wagnerowców na terytorium Białorusi jest potwierdzona przez wiele instytucji do tego powołanych".

– Potwierdzają to Amerykanie, Ukraińcy, którzy przecież też obserwują, co się dzieje. Są przesuwane jednostki ciężkiego sprzętu. Ma on być wykorzystywany rzekomo do szkolenia, ale nigdy nie wiemy co planuje Aleksander Łukaszenka. Mówił o tym premier, że ponad 100 wagnerowców zostało przesuniętych w stronę granicy polsko-litewskiej – powiedział Marcin Przydacz.

Wpis Tuska

Przydacz odniósł się także do ostatniego wpisu Donalda Tuska, Lider PO zarzucił obozowi rządzącemu, że "szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami". Zdaniem szefa BPM, takie stwierdzenie ma przynieść byłemu premierowi korzyści polityczne przed zbliżającymi się wyborami.

– Rozumiem, że Donald Tusk na wszystko spogląda tylko przez pryzmat wyborczy, jego interesu politycznego. Próbuje piec jakąś swoją polityczną pieczeń, tak jakbyśmy nie mieli wojny za naszą wschodnią granicą. Jakbyśmy nie mieli rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, jakby tam nie spadały rakiety i tak jakbyśmy nie mieli Aleksandra Łukaszenki, który udzielał swojego terytorium do ataku na Ukrainę – powiedział

