Zacharowa komentuje nagranie z Kowalskim: Rolnik mu to wyjaśnił

Kilka dni temu media obiegło nietypowe nagranie. Działacze AgroUnii weszli do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się spotkania z ministrem Robertem Telusem. Zamiast tego doszło jednak do ostrego starcia pomiędzy liderem ugrupowania Michałem Kołodziejczakiem a wiceszefem resortu Januszem Kowalskim.

To właśnie do tego nagrania nawiązano w propagandowym programie Władimira Sołowjowa w Rossija 1. Filmik skomentowała również Maria Zacharowa.

Zacharowa o nagraniu z Kowalskim

"Pomyślcie, rolnik wyjaśnia w prostych słowach przedstawicielowi polskiego reżimu, że Warszawa uczestniczy w niszczeniu ich siły roboczej" - stwierdziła Marija Zacharowa w komentarzu zamieszczonym na Telegramie. Dodała też, że podziwia "szczerość" rolników dyskutujących z Kowalskim.

"Wyraził to, co jest istotą obecnego okresu historycznego: albo zwyciężą intryganci, którzy są gotowi rzucić zdobycze cywilizacji pod pociąg historii wyłącznie dla własnej korzyści, albo my będziemy bronić prawa do godnego życia, będącego podstawą czyli pracy, miłości, prawdy" - stwierdziła Zacharowa.

Kowalski: Kreml jest wściekły

Sam wiceminister podkreśla w odpowiedzi, że rosyjska propaganda "wspiera narrację Agrounii i Michała Kołodziejczaka".

"Kreml jest wściekły, bo plan Agrounii się nie powiódł. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wtargnęli politycy Agrounii, by okupować budynek. By cała Europa i świat o tym mówili. Na czele zadymiarzy obok Kołodziejczaka stał oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami działacz partii Agrounia, który nie jest żadnym rolnikiem, jak go nazywa Kreml. Maski opadły" - napisał polityk.

Nagranie z Kowalskim

Na rzeczonym nagraniu, gdy wiceminister dalej próbował uspokoić atmosferę, działacze zarzucili mu, że wykorzystuje sytuację do prowadzenia kampanii wyborczej. – Dla was cały czas jest ważna kampania, tylko polityka – krzyczał do Kowalskiego jeden z protestujących.

– Moim zdaniem dzisiaj powinniście być w Senacie (...) 6 mld zł PO chce zabrać rolnikom – odpowiedział protestującym Kowalski. – Czy popieracie poprawkę PO, która zabiera 6 mld zł polskim rolnikom? (...) Co wy jesteście z Donaldem Tuskiem? – przekrzykiwał tłum wiceminister.

W odpowiedzi działacze skandowali hasło: "Hańba", zagłuszając słowa polityka.

