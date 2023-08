Biedroń: Gdyby faceci robili aborcję, to byłaby dostępna w każdym sklepie

– Apeluję do tych, którzy układają dziś na opozycji listy: Ułóżmy je tak, by Polki mogły odetchnąć i w końcu mieć pełnię praw. Boję się, że tak nie będzie – mówił europoseł Rober Biedroń, zwracając się do przeciwników rządzącego Prawa i Sprawiedliwości.

Biedroń: Aborcja to prawo człowieka

– Polki nie będą rodziły dzieci, bo PiS rozpętał kobietom piekło. Takiej sytuacji, jak w Polsce nie mają żadne, inne Europejki – straszył dalej polityk.

Biedroń podkreślił następnie, że "gdyby faceci robili aborcję, to byłaby dostępna w każdym sklepie, na każdym rogu i nikomu nie przychodziłoby do głowy, że będzie rozpisywane jakieś referendum". – To prawo człowieka, podstawowa rzecz. Opozycja musi to zrozumieć – dodał.

– Takich lizusów, którzy będą dostawali szajby na hasło "aborcja" będzie bardzo wielu. Wśród policjantów – mamy świetnych policjantów i policjantki – i wśród prokuratorów znajdą się lizusy, którzy będą chcieli przypodobać się tej władzy – stwierdził dalej polityk.

Lewica ogłosiła pakiet "Bezpieczna Polka". Szereg postulatów

W połowie czerwca Lewica ogłosiła pakiet o nazwie "Bezpieczna Polka". Obok "aborcji bez kompromisów" proponuje m.in. "zmianę definicji gwałtu".

W emocjonalnym wystąpieniu poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała wówczas, że "Polki nie chcą umierać w szpitalach". Przedstawicielki formacji tłumaczyły, że zwracają się do ugrupowań "demokratycznej opozycji" o jasne deklaracje, czy poprą zaprezentowane postulaty. – To potrzebne już teraz, na kilka miesięcy przed wyborami, bo polskie kobiety kiedy będą do tych wyborów szły, muszą wiedzieć, po co tam idą, dlaczego mają zagłosować na ugrupowania opozycyjne, dlaczego mają zagłosować na Lewicę i kto może stanąć po wyborach po ich stronie – stwierdziłaposeł na konferencji prasowej Lewicy.

– Bezpłatna antykoncepcja i tabletka "dzień po" bez recepty, całkowita refundacja in vitro, wysokie standardy opieki okołoporodowej i bezpłatne badania prenatalne, walka z przemocą i zmiana definicji gwałtu, urlop menstruacyjny, ale również środki higieny menstruacyjnej w instytucjach publicznych, równość płac kobiet i mężczyzn, natychmiastowe ściąganie alimentów, legalna aborcja bez kompromisów, zniesienie karania za aborcję i świecka ochrona zdrowia – wymieniała postulaty poseł Joanna Scheuring-Wielgus.

Trzaskowski: Podjąłem decyzję, wydajemy zalecenia dla lekarzy w Warszawie