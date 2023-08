Na jakie poparcie może liczyć PiS? "Z sondażami nie mamy lekko"

Bochenek podkreślił, że PiS opiera się w dużej mierze na elektoracie też z mniejszych miast i miejscowości. –W związku z tym jakoś dziwnym trafem te sondażownie nie docierają właśnie do tych osób i przeważnie po wyborach, pomimo tego, że sondaże wskazywały na określony wolumen głosów, który i tak jest pokaźny, bo po 8 latach to właśnie PiS jest liderem sondaży, to trzeba podkreślić bardzo mocno i to my prowadzimy, mamy największe szanse na zwycięstwo i na to, by rządzić po raz trzeci, to jednak sondaże nigdy nas nie rozpieszczały– stwierdził Rafał Bochenek w „Sygnałach dnia” PR1.

Polityk podkreślił, że jego partia jest niedoszacowana w sondażach i przeważnie po wyborach, wynik PiS był wyższy o te 2-3 proc., niż wskazywały badania.

Odniósł się też do deklaracji Jarosława Kaczyńskiego, który niedawno zapewniał, że partia przedstawi wkrótce program na kolejnych osiem lat rządów.

– Będziemy chcieli zaprezentować nasze propozycje programowe już we wrześniu, na jednej z naszych konwencji programowych. Zawsze bardzo poważnie podchodziliśmy do kwestii programowych, uważaliśmy że kampania wyborcza powinna być tym czasem, kiedy właśnie Polacy mają okazję zapoznać się z ofertą programową, zaprezentowaną przez poszczególne ugrupowania – tłumaczył Bochenek.

Najnowszy sondaż Estymator

Tymczasowy najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl wskazuje, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Zjednoczona Prawica.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 19-20 lipca Zjednoczona Prawica(w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Oznacza to spadek notowań o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim sondażem pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl z 5-7 lipca 2023 r.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,3 proc. KO zanotowała największy spadek poparcia – o 2,3 pkt. proc. Pełne wyniki sondażu, wraz z podziałem mandatów, dostępne są TUTAJ.

Czytaj też:

Na kogo chcą głosować Polacy? Złe wieści dla KOCzytaj też:

W PiS czekają na decyzję Kaczyńskiego. Prezes jedzie na urlop