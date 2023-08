Kaleta: Tusk zaczyna zagrażać bezpieczeństwu narodowemu

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia wpis lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który stwierdził, że PiS szuka pomocy wśród wagnerowców w strachu przed wyborami?

Piotr Kaleta: Prawda jest taka, że Grupa Wagnera nie jest dla nas zagrożeniem. To nie jest armia, zawodowe wojsko. Owszem, członkowie grupy mogą naruszyć nasze bezpieczeństwo poprzez działania hybrydowe, jednak Polska jest na tyle silna i dobrze zorganizowana, nasze systemy dobre oraz skuteczne, że szybko sobie z tym problemem poradzi. Prawdziwym zagrożeniem i problemem jest coś innego.

Co takiego?

Zachowanie opozycji, w tym Donalda Tuska stojącego na czele tego obozu. Jeżeli człowiek jest w stanie powiedzieć tak głupie rzeczy, to oznacza, że jest zdolny do wszystkiego. Zastanawiam się, czego Tusk nauczył się przez pięć lat pracy w Brukseli? Jeśli opowiadania takich kłamstw, to jak działa cała UE?

Tusk w tej chwili działa na szkodę naszej ojczyzny. Takie wpisy nie powinny się pojawiać, ponieważ osłabiają nasze bezpieczeństwo. Być może to cecha tego środowiska. Pamiętamy, jak Radosław Sikorski atakował USA ws. Nord Stream2, albo jak Tusk i jego ludzie krytykowali zaporę na granicy z Białorusią. Ich działania są niebezpieczne i nie powinny mieć miejsca. Wiemy już, że Tusk nie pomoże nam w niczym. Problem w tym, że zaczyna przeszkadzać w budowaniu bezpieczeństwa.

Do kogo w pana ocenie Tusk adresuje swoje słowa?

W mojej ocenie Tusk uknuł misterny plan polityczny. Ponieważ nie ma Polakom nic konkretnego do zaoferowania, oferuje im tylko niepokój i strach. To jest budowanie lęku w narodzie i Tusk będzie grał na tych emocjach. Przykre jest to, że lider PO znajduje odbiorców, pochlebców swoich słów.

Jak pan ocenia pierwszy sezon programu „Reset” TVP Info?

Ten serial pokazał całą prawdę i to, jakim człowiekiem jest Donald Tusk. Broń nas panie Boże przed takimi ludźmi, którzy mieliby wrócić do władzy.

