Biedroń: To, co dziś oferuje PiS, to przyjemny spacer w pięknym ogrodzie

Minister edukacji Przemysław Czarnek wyraził wiarę w to, że PiS ma "ogromną szansę na samodzielne rządy". Polityk przyznał jednocześnie, że jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość mogłoby po wyborach podjąć współpracę z PSL-em lub Konfederacją.

Biedroń: PiS i Konfederacja zaoferują piekło

W poniedziałkowym "Gościu Radia Zet" Robert Biedroń mówił głównie o aborcji i o konieczności rozdzielenia państwa od Kościoła, która w jego opinii nie ma w Polsce miejsca. Eurodeputowany wielokrotnie odnosił się także do Konfederacji. W rozmowie pojawił się m.in. wątek przyszłych wyborów.

Prowadząca Iwona Kutyna przywołała wypowiedź ministra Czarnka. Polityk Lewicy stwierdził, że opozycja musi jasno zadeklarować, że nie będzie współpracy z Konfederacją. – My musimy jasno powiedzieć, że Konfederacja to jest PiS plus, to będzie jeszcze gorzej niż PiS – powiedział.

Biedroń straszył m.in., że Konfederacja jest ugrupowaniem "skrajnie antykobiecym" i chce całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Polityk nie przywołał w tym kontekście programu Konfederacji, Nowej Nadziei czy Ruchu Narodowego, tylko uzasadniał swoje hipotezy "wypowiedziami Brauna czy Korwina".

– Lewica jest gwarantem tego, że wprowadzimy wszystkie standardy, które obowiązują w całej Europie. To Lewica zaproponowała Europejską Kartę Praw Kobiet. To my o nią walczymy w Unii Europejskiej, żeby została przyjęta. Żadne inne ugrupowanie nie walczy o to, żeby Polki miały takie same prawa jak Belgijki, Hiszpanki, czy Francuzki – powiedział.

– Jeżeli się jest kobietą, to naprawdę apeluję o to, żeby się zmobilizować i wspierać tych, którzy naprawdę chcą tej równości. To, co dziś PiS nam oferuje, to jest przyjemny spacer w pięknym ogrodzie. To, co zaoferuje nam PiS z Konfederacją, to będzie piekło – mówił Biedroń.

Frustracja Lewicy

W ostatnich tygodniach frustracja polityków Lewicy spowodowana wzrostami sondażowymi Konfederacji przyjmuje coraz bardziej groteskowe wymiary.

Przykładowo nerwy puściły Agnieszce Dziemianowicz-Bąk. Poseł obrzuciła konfederatów "faszystami" i oznajmiła, że jest to partia, która głosi wolność "bicia dzieci" i "katowania bezbronnych ofiar". Z kolei poseł Krzysztof Śmiszek zdemaskował Konfederację jako "współodpowiedzialną" pożarów w Grecji.

