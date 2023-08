Smoliński: Tusk używa wagnerowców do ataku na rząd

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia wpis lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który stwierdził, że PiS szuka pomocy wśród wagnerowców w strachu przed wyborami?

Kazimierz Smoliński: To są skandaliczne słowa. Z jednej strony trochę sarkastyczne, ale bardzo groźne. Tusk lekceważy sytuację przy granicy z Białorusią oraz fakt, że znajdują się tam wykorzystywani na całym świecie mordercy. Ludzie ci są najemnikami i bardzo często działają poza prawem. To nie są żarty. Gdy słyszę, że PiS wykorzystuje wagnerowców, to muszę powiedzieć wprost: to Tusk wykorzystuje wagnerowców do ataku na rząd.

Czy w pana ocenie powinno się kwestie bezpieczeństwa wykorzystywać do uprawienia polityki?

Absolutnie nie. Oczywiście można słowa Donalda Tuska traktować jak zabawę, ale to nie jest zabawa. Bezpieczeństwo państwa nie jest zabawą i nie można z nim igrać, jak robi to Donald Tusk. Osobiście jestem zszokowany takim podejściem przewodniczącego PO. Przecież wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, nic im nie zagraża. Mamy również instrumenty prawne wykorzystywane podczas pandemii oraz podczas ataku hybrydowego na granicę, gdzie można zamknąć strefę przygraniczną dla osób trzecich. Wszystko, żeby uczciwie przeprowadzić wybory. Problem w tym, że Tusk i jego ludzie nie mają programu, dlatego łapią się czego mogą żeby nas atakować.

Do kogo w pana ocenie Tusk kieruje taki przekaz?

W mojej ocenie przewodniczący PO mówi do bardzo radykalnej grupy stanowiącej jego twardy elektorat. Chce go utrzymać. Podobnie jest ze sprawą pani Joanny z Krakowa, gdzie Tusk chce przejąć elektorat lewicy i do niego kieruje słowa o aborcji. Na tym wszystkim traci również Trzecia Droga. Tusk chce wygrać wybory, eliminując po drodze inne partie. Tu jak na dłoni widać, że Tusk kieruje się tylko własnym interesem, przedkłada go ponad interes partii i dobra Polski.

