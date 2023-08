Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Jake Sullivan określił retorykę Miedwiediewa jako "lekkomyślną i nieodpowiedzialną”. Wskazał, że jak dotąd Stany Zjednoczone nie odnotowały żadnych oznak, że Rosja przygotowuje się do użycia broni jądrowej.

– Użycie broni nuklearnej na Ukrainie – lub gdziekolwiek indziej – byłoby katastrofalne dla świata i miałoby poważne konsekwencje dla Rosji – powiedział Sullivan.

– Nadal uważnie monitorujemy sytuację, ale nie widzimy żadnego powodu, aby zmieniać naszą politykę nuklearną ani żadnych oznak, że Rosja przygotowuje się do użycia broni atomowej – dodali.

Prezydent USA Joe Biden powiedział na początku tego miesiąca, że nie wierzy, by Rosja użyła broni nuklearnej.

Co powiedział Miedwiediew

Były prezydent Rosji stwierdził w jednym ze swoich ostatnich wpisów w mediach społecznościowych, że wysiłki rosyjskich żołnierzy podejmowane w celu odparcia zbiorowej ofensywy Ukrainy i Zachodu są oczywiste dla "wszystkich przyzwoitych ludzi”. Ale co najważniejsze, rosyjska armia swoją obecnością na Ukrainie ratuje świat przed katastrofą nuklearną.

"Wszakże jeśli sobie wyobrazić, że ofensywa «Ukrobanderowców» przy wsparciu NATO zakończyłaby się sukcesem i odebrano by część naszej ziemi, to musielibyśmy uciekać się do użycia broni jądrowej zgodnie z zasadami Dekretu Prezydenta Rosji z dnia 2 czerwca 2020 r. Po prostu nie ma innego wyjścia. Dlatego nasi wrogowie powinni modlić się za naszych żołnierzy. Oni zapobiegają wybuchowi globalnego pożaru nuklearnego" – napisał Dmitrij Miedwiediew na swoim koncie na Telegramie.

Niepokojący raport

W najnowszym raporcie Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) wskazano, że globalne bezpieczeństwo znacznie się pogorszyło w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat.

Eksperci zauważyli, że w miarę pogarszania się stosunków geopolitycznych, mocarstwa nuklearne - Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Pakistan, Korea Północna i Izrael - zwiększają liczbę rozmieszczonych głowic nuklearnych i kontynuują modernizację swoich arsenałów nuklearnych. W ubiegłym roku niektóre z tych państw rozmieściły nowe systemy uzbrojenia z głowicami nuklearnymi.

