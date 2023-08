"Sosenka" do Morawieckiego: Jesteś wspaniałym chłopczykiem

W kraju trwają uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Premier wziął udział w uroczystości przy Dzwonie "Montera" w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz przy Dzwonie „Montera” upamiętniającym dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej i dowódcę powstania gen. Antoniego Chruściela.

Morawiecki: Czas Powstania to był czas miłości do ojczyzny

Szef rządu przypomniał tegoroczne hasło obchodów - "Miłość istnieje zawsze". Jak stwierdził, "można w ślad za tym powiedzieć, że czas powstania to był czas miłości do ojczyzny, czas wielkiej miłości do drugiego człowieka, wielkiej miłości do przyjaciół". – Trudno było nie iść do powstania, tak mówią dzisiejsi powstańcy, z którymi się spotkałem kilka dni temu i dzisiaj rano – powiedział Morawiecki podczas obchodów wybuchu powstania.

Morawiecki stwierdził też, że choć powstanie wybuchło 79 lat temu, to jedna trwa ono "do dzisiaj" i "idzie w nieskończoność, idzie w wieczność i my idziemy razem z nim". – Razem z tymi powstańcami, którzy odeszli już w ogromnej większości od nas, ale i także z tymi, którzy do dzisiaj dają świadectwo prawdzie, wolności i sprawiedliwości – powiedział i dodał: "Razem z ich pragnieniami, razem z ich świadectwem, które przekazują nam, kolejnym pokoleniom, budujemy razem dzisiaj lepszą przyszłość, lepsze jutro".

Premier spotkał się też z kilkoma uczestnikami Powstania, w tym z Zofią Czekalską ps. „Sosenka”. Na Twitterze pojawiło się krótkie nagranie ze spotkania premiera z bohaterką Powstania Warszawskiego. – Dużo mam tobie do powiedzenia. Jesteś wspaniałym chłopczykiem – powiedziała uczestniczka Powstania Warszawskiego Zofia Czekalska ps. „Sosenka” do premiera Mateusza Morawieckiego.

