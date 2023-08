"Jasne, że Rosja". USA nie podzielają oceny doradcy Zełenskiego

Prezydent Nigru Mohamed Bazoum został uwięziony przez własną gwardię. Przywódca miał nadzieję, że wojsko stanie po jego stronie, ale szef sztabu gen. Abdu Sidiku Issa poinformował, że armia postanowiła poprzeć odsunięcie prezydenta od władzy, by uniknąć rozlewu krwi między różnymi frakcjami służb bezpieczeństwa.

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak przekonuje, że "jest teraz absolutnie jasne", że za przewrotem stoi Rosja. Innego zdania jest administracja USA.

USA o sytuacji w Nigrze

W trakcie briefingu prasowego online, o sytuację w Nigrze w kontekście Rosji został zapytany oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

– Szczerze mówiąc, naszym zdaniem nie ma żadnych oznak, by Rosja za tym stała, by Rosja wspierała to materialnie, lub w jakikolwiek inny sposób praktycznie pomagała, by była w jakiś sposób odpowiedzialna za to, co się dzieje – powiedział Kirby.

Kirby dodał, że Waszyngton nie widzi na razie potrzeby ewakuacji swoich obywateli z tego kraju.

Podolak: Jasne, że Rosja

"Jest teraz absolutnie jasne, że Rosja stoi za tak zwanym przewrotem wojskowym w Nigrze. To standardowa rosyjska taktyka: odwrócić uwagę, wykorzystać moment i rozszerzyć konflikt. Poparcie wyrażane rebeliantom przez przedstawicieli prorosyjskich Mali i Burkiny Faso, gdzie Grupa Wagnera odgrywa aktywną rolę, tylko pogłębia przekonanie, że Rosja ma globalny scenariusz prowokowania niestabilności w celu podważenia globalnego ładu bezpieczeństwa" – napisał we wtorek na Twitterze Podolak.

"Czas wyciągnąć właściwy wniosek: tylko usunięcie klanu Putina i wysłanie Rosji do politycznego odrodzenia może zagwarantować światu nienaruszalność zasad i stabilność" – stwierdził ukraiński polityk.

Czytaj też:

Grupa Wagnera na Białorusi. Kirby uspokajaCzytaj też:

Białoruskie śmigłowce nad Białowieżą. Jest komentarz Pentagonu