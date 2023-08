Jachira nie mogła uczcić w rocznicy Powstania. "Może po zmianie władzy"

We wtorek w kraju odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 tradycyjnie w stolicy zawyły syreny. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia ukazujące jak Warszawiacy uczcili pamięć powstańców. Głos w sprawie rocznicy niepodległościowego zrywu zabierali kolejno prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, ale również liderzy opozycji – Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski.

Jachira: Ukradli mi rocznicę

W oficjalnych obchodach udziału nie brała jednak Klaudia Jachira. Przekonuje, że to z winy PiS. "Ukradli mi rocznicę. Narodowcy, pisowcy, prawica. Im więcej barw narodowych i wielkich słów używają, tym więcej hipokryzji, mniej prawdy i szczerych intencji" – napisała poseł opozycji w mediach społecznościowych.

Polityk podkreśla, że Powstanie Warszawskie to dla niej ważne wydarzenie i w przeszłości angażowała się w obchodu, ale ze względu na działalność PiS i narodowców nie może tego zrobić w tym roku. Poseł nie traci nadziei, że po zmianie władzy, uda jej się wziąć udział w obchodach.

"Obchodziłam. A teraz nie umiem. Może za rok, po zmianie władzy, odzyskam tę i wiele innych rocznic. Pamiętam Warszawo, ale nie potrafię dołączyć do obchodów. Gdy to piszę, przez Nowy Świat idą narodowcy... no UKRADLI MI ROCZNICĘ!" – napisała Jachira.

Co ciekawe do jej wpisu krytycznie odniosła się poseł Anna Maria Żukowska. Polityk Lewicy podkreśliła, że nikt niczego nie ukradł. "Mogłaś obchodzić rocznicę po swojemu, ale nie chciałaś, nie widziałam Cię na żadnych obchodach org. przez miasto, chociaż jesteś przecież posłanką z Warszawy. A po dojściu opozycji do władzy narodowcy nie rozpłyną się nagle w powietrzu. Nadal będą" - stwierdziła.

