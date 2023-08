Polityk PSL: Chciałem ogłosić naprawdę duży sukces

Od kilku miesięcy partie opozycyjne negocjują warunki "paktu senackiego". Ma on umożliwić zdobycie przez opozycję większości w Senacie. Zgodnie z porozumieniem, ugrupowania opozycyjne mają nie wystawiać w poszczególnych okręgach polityków, którzy, zbierając rozproszyliby wynik opozycji, dając zwycięstwo kandydatowi Zjednoczonej Prawicy.

Jak powiedział w środę Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL, negocjacje w tej kwestii właśnie zostały zakończone, a pakt senacki jest "w 100 proc." uzgodniony.

– Chciałem ogłosić naprawdę duży sukces […]. Jest dopięty w 100 procentach. Wszystkie okręgi zostały obsadzone. Tylko w kilku miejscach, gdzie są okręgi tak zwane PiS-owskie, czyli te bardzo trudne, [prowadzimy - przyp. red.] badania, aby wybrać jak najlepszych kandydatów – stwierdził Zgorzelski w programie “Fakty po Faktach” w TVN24.

Polityk dodał, że szczegóły paktu zostaną ogłoszone po tym, jak prezydent Duda oficjalnie poda, kiedy odbędą się wybory parlamentarne. Najprawdopodobniej termin wyborów poznamy w najbliższy poniedziałek.

"Lex Tusk"

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. "lex Tusk". Zdaniem Zgorzelskiego, całe działanie związane z powołaniem komisji ma na celu "gonienie króliczka", czyli napędzanie medialnego szumu wokół opozycji i wpływów rosyjskich.

– Moim zdaniem zmieni się to po to, żeby to gonienie króliczka trwało, żeby tę ustawę, która jest hańbą, hańbą polskiego parlamentu, ustawę, która tak de facto jest takim patentem PiS-owskim na rozstrzygnięcie wyników wyborów, zanim one się jeszcze odbędą, ale jednocześnie takim aktem zbiorowego oskarżenia wobec służb specjalnych – powiedział.

– Jeżeli dzisiaj, po 8 latach rządów ta władza musi się posiłkować taką hybrydą, bo ta komisja spełnia wszystkie kryteria trzech rodzajów władzy (...), aby dowiedzieć się o wpływach rosyjskich, to jest kompromitacja – dodał wicemarszałek Sejmu.

Czytaj też:

Kandydat paktu senackiego w Warszawie. Zgorzelski: Pan premier Waldemar sam mówiłCzytaj też:

Zgorzelski: Prowadzimy rozmowy z Dziamborem, jest wartościowym parlamentarzystą