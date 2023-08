Pilne spotkanie premiera z prezydentem Litwy. "Szaniec, na którym bronimy wolności"

W czwartek w Suwałkach premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Spotkanie miało związek z prowokacjami na naszej wschodniej granicy państwowej i eskalowaniem napięcia w regionie.

Szef rządu podkreślał, że współpraca z Litwą jest niezbędna w obliczu białoruskich prowokacji. Jednocześnie pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO oraz wzmacniamy ochronę granic.

Premier Morawiecki zabrał głos

– Granica Polski i Litwy z Białorusią to dzisiaj szaniec, na którym bronimy wolności i bezpieczeństwa. Dlatego spotkałem się z prezydentem Litwy w 14. Suwalskim Pułku Przeciwpancernym, aby omówić pogłębienie współpracy naszych służb w zakresie bezpieczeństwa granic – mówił premier Mateusz Morawiecki na nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Zastanówmy się też, dlaczego Łukaszenka życzy sobie powrotu Tuska do władzy, mówi, że wtedy byłoby z kim rozmawiać – zwrócił uwagę szef rządu. – Bo wtedy wagnerowcy przenikaliby przez granicę Litwy i Polski, przepychaliby nielegalnych imigrantów po to, aby dokonywać aktów sabotażu, aktów dywersji. Dlatego oni się denerwują, że mamy zaporę, mur, który chroni Polski – stwierdził polityk.

– Tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, Polacy tu, na Podlasiu i wszędzie w Polsce są bezpieczni. Będziemy robili wszystko, aby tak było dalej – zapowiedział Morawiecki.

Zagrożenie ze strony Białorusi

Przypomnijmy, że we wtorek mieszkańcy Białowieży (woj. podlaskie) poinformowali, że nad ich domami przeleciały dwa białoruskie śmigłowce bojowe Mi-24 i Mi-8. Polskie władze początkowo twierdziły, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, jednak później Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat, w którym przekazało, że "doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy".

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO.

