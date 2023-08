Kuriozalna wypowiedź Czaputowicza. Waszczykowski: I taki gość mnie zastąpił!

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Bartosza Cichockiego w związku z wypowiedziami prezydenckiego ministra Marcina Przydacza. W odpowiedzi strona polska wezwała do siedziby MSZ przedstawiciela Ukrainy.

Wydany po spotkaniu komunikat resortu dał jasne stanowisko rządu ws. sporu o zboże, który uwidocznił się w ostatnich dniach. "Między partnerami należy unikać słów i działań, które szkodzą dobrym stosunkom. Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do uwzględnienia naszego stanowiska m. in. w kwestii ochrony polskiego rolnictwa (...). To stanowisko zostało dziś przekazane chargé d'affaires Ukrainy w Warszawie" – napisano w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że Marcin Przydacz zabrał głos ws. dalszego embarga na ukraińskie zboże. Polityk stwierdził, że "to, co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika" – Jesteśmy w okresie żniw. Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie. Jeśli chodzi o Ukrainę, to naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska – mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Kuriozalne słowa Czaputowicza

– Są państwa silne jak lwy, są państwa przebiegłe jak lisy i są państwa jak hieny i szakale. I my prowadzimy taką politykę hien i szakali. Przychodzi na myśl szmalcownictwo polityczne, w jakie się wpiszemy być może niedługo – powiedział w czwartek na antenie Polsat News Jacek Czaputowicz. Tym samym były minister spraw zagranicznych odniósł się do napięcia na linii Polska – Ukraina.

Kontrowersyjną wypowiedź skomentował Witold Waszczykowski. "I taki gość mnie zastąpił! Warto było, @pisorgpl, @MorawieckiM???" – napisał na portalu społecznościowym Twitter europoseł PiS.

twitterCzytaj też:

Czarnek: Jesteśmy sojusznikami, ale nie frajeramiCzytaj też:

Prof. Żurawski vel Grajewski: Postawa Ukrainy to linia polityczna