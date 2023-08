Fogiel: PO nie ma prawa do wypowiadania się nt. bezpieczeństwa Polski

We wtorek mieszkańcy Białowieży (woj. podlaskie) poinformowali, że nad ich domami przeleciały dwa białoruskie śmigłowce bojowe Mi-24 i Mi-8. Polskie władze początkowo twierdziły, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, jednak później Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat, w którym przekazało, że "doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy".

Były minister spraw zagranicznych, europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski oznajmił, że Polska powinna zestrzelić oba śmigłowce. – Zestrzelić można na różne sposoby. Może to zrobić para dyżurna myśliwców, można innymi systemami. Białoruś nie miała takich skrupułów. Kilka lat temu Amerykanie przypadkiem przekroczyli granicę i zostali zestrzeleni – powiedział polityk PO.

Fogiel o PO: Nie ma żadnego prawa

– To jest tylko jeden z powodów, dla których nie można tym ludziom oddać władzy w Polsce. Dlaczego nie można pozwolić na to, żeby za polskie bezpieczeństwo odpowiadał ktoś inny niż Prawo i Sprawiedliwość? Bo wtedy mielibyśmy takie kowbojskie chojraczenie na każdym kroku. Rozumiem, że zbliża się kampania wyborcza, że niektórzy politycy chcą zabłysnąć, chcą zapozować na twardzieli, ale to naprawdę lepiej niech sobie zrobią sesję zdjęciową z przypasanym do boku koltem, niż igrają polskim bezpieczeństwem – stwierdził Radosław Fogiel podczas czwartkowej konferencji prasowej.

– Kto jak kto, ale opozycja, zwłaszcza z PO, nie ma żadnego prawa wypowiadać się nt. bezpieczeństwa Polski, nie ma żadnego prawa zabierać głosu w tej dyskusji. Powinni pokornie słuchać i się uczyć. I na pewno nie mają moralnego prawa i faktycznego prawa do krytyki rządu, który dokonuje bezprecedensowego wzmocnienia polskiej armii, bezprecedensowej modernizacji polskiego wojska – skomentował poseł PiS.

