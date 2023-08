"Ci geniusze z Platformy". Morawiecki drwi z Tuska

Premier Morawiecki opublikował krótkie nagranie w mediach społecznościowych. Szef rządu na filmie atakuje Donalda Tuska oraz zachwala stan polskiej gospodarki.

– Znakiem rozpoznawczym Tuska były bankructwa firm. Rząd PiS działa zupełnie inaczej i widać to gołym okiem. Czy wyobrażacie sobie to państwo, że w czasach Tuska i PO te firmy budowlane, które dostawały zlecenia, bardzo często bankrutowały? No właśnie. A dzisiaj ci geniusze z Platformy będą usiłowali pouczać nas, jak należy inwestować w gospodarkę – mówi premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w social media.

Na filmie pojawia się fragment z posiedzeń sejmowej komisji infrastruktury z 2012 roku, na którym jeden ze zrozpaczonych przedsiębiorca pyta polityków PO, co ma po bankructwie powiedzieć żonie i dzieciom. Potem natomiast przypomniano słynne wystąpienie ministra Rostowskiego, który przekonywał, że pieniędzy na obietnice PiS "po prostu nie ma i nie będzie".

Na koniec Morawiecki podkreśla, że Polska ma obecnie jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, podczas gdy za rządów Donalda Tuska bez pracy było 2,5 miliona osób.

Ile wynosi inflacja?

Inflacja konsumencka wyniosła 10,8 proc. w ujęciu rocznymw lipcu 2023 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,8 proc. (wskaźnik cen 110,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2 proc. (wskaźnik cen 99,8)" - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 15,6 proc. r/r, nośników energii wzrosły o 16,7 proc., paliw do prywatnych środków transportu spadły o 15,5 proc., podano w komunikacie

Wiceminister finansów Artur Soboń przekazał w czwartek, że spodziewa się jednocyfrowej inflacji już we wrześniu. W przypadku sierpnia takie prawdopodobieństwo ocenia na 50 proc.

