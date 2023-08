Jasna strona dykty

Zastanawiam się mianowicie, czy my wszyscy aby nie mylimy się, tak narzekając na to, że Polska jest „państwem z dykty”. Z jednej strony zrozumiałe, że chcielibyśmy, jak w innych krajach, mieć porządne usługi publiczne, sądy wydające sprawnie sprawiedliwe wyroki, urzędy, w których załatwienie sprawy nie jest wymyślnym torem przeszkód, i jeszcze żeby przekręty nie uchodziły bezkarnie i nie popłacały i… No, wiadomo.