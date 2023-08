Nowa ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku. Na jej mocy wiek poboru obywateli do służby wojskowej w Federacji Rosyjskiej zostanie zwiększony do 30 lat. Do tej pory poborowi podlegali obywatele w wieku od 18 do 27 lat.

Prezydent Putin podpisał również ustawę zakazującą poborowym wyjeżdżania za granicę od dnia wysłania wezwania do wojska.

Jest to ostatnia z serii ustaw uchwalonych przez Dumę Państwową pod koniec lipca, które przygotowują Rosję do „wielkiej wojny” – przekazał niezależny rosyjski kanał Agentstwo.

Putin chce przedłużyć wojnę

Jak donoszą amerykańskie media, Władimir Putin ma przedłużać działania wojenne na Ukrainie aż do wyborów prezydenckich w USA.

Putin ma nadzieję, że ewentualna przegrana prezydenta Joe Bidena zmusi USA do zmniejszenia poparcia dla Ukrainy i poprawy pozycji negocjacyjnej Rosji. O sprawie donosi CNN, powołując się na wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiego rządu.

Europejski dyplomata powiedział CNN, że ich zdaniem rosyjska próba przeczekania wojny na Ukrainie do wyborów w USA „jest dokładnie planem Putina”. Stany Zjednoczone nie mają jeszcze jasnych informacji na temat planów prezydenta Rosji i tego, czy celowo przedłuża wojnę w nadziei na zwycięstwo Donalda Trumpa lub Republikanów w wyborach prezydenckich.

Operacja specjalna z udziałem Grupy Wagnera?

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uzyskała informacje wywiadowcze, z których wynika, że Rosjanie przygotowują zakrojoną na szeroką skalę prowokację "pod fałszywą flagą" w strategicznym obiekcie na Białorusi – Rafinerii Mozyr.

Według centrum prasowego SBU, grupa dywersyjno-wywiadowcza złożona z personelu rosyjskich sił zbrojnych i pracowników rosyjskich służb specjalnych, którzy zostali wysłani na terytorium Białorusi jako rzekomi członkowie Grupy Wagnera, jest zaangażowana w przygotowanie ataku terrorystycznego.

