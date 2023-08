Cejrowski: Mentzen

Mnie się przydała bardzo. Podobnie jak wcześniejsza rozmowa z Bosakiem. Oni kandydują, ja chcę się dowiedzieć, czy się nadają, a jeżeli się nadają, to do czego konkretnie. Takie rozmowy nagrywam rzadko – to nie jest program publicystyczny, a ja nie jestem dziennikarzem. Jestem wyborcą.

Nie gadam z kandydatami typu Tusk czy Kaczyński, bo o nich już wiem, ile mi potrzeba – zapraszam tylko takich, co do których mam różne podejrzenia lub jakieś nadzieje, ale pewności brak.

***

W rozmowie z Bosakiem wyszło, że ten chłopak nie nadaje się na prezydenta – nie jest przywódcą ani wodzem, nie jest gotowy. Może kiedyś będzie, może nigdy. Wydaje mi się, że nigdy, bo bycie wodzem to nie jest kwestia wieku ani obycia. Do roli wodza się nie dorasta – albo to masz, jako dar od Boga, albo nie.

Aleksander Macedoński został królem jako 20-latek. W ciągu 10 lat z małego państewka zbudował imperium. Był przywódcą narodu, armii, państwa. Trafił na karty Pisma Świętego (1 Księga Machabejska). W rozmowie z Mentzenem zmroziły mnie sugestie dotyczące podatku katastralnego. To coroczny podatek od wartości twojego domu lub działki, lub gospodarstwa. Podatek niesprawiedliwy – ktoś odziedziczył dom po ojcu, ojciec sobie dobrze radził, ale ty nie. Ojciec był przedsiębiorcą, a ty jesteś nauczycielem gry na pianinie. Ojciec zostawił ci dom w drogiej dzielnicy, wiele wart; ty w tym domu dajesz lekcje pianina.

Podatek katastralny oznacza, że będziesz musiał ten dom sprzedać, bo nie będzie cię stać na płacenie podatku od wartości posesji. Nie zarabiasz tyle co ojciec. Stać cię na utrzymanie domu, ale nie stać cię na coroczny podatek od jego wartości. Podatek katastralny oznacza stopniowe wywłaszczenie – ludzie biedni, ale posiadający wartościowy kawałek ziemi, będą musieli tę ziemię sprzedać z powodu wysokiego podatku. Kto ten dom kupi? Ludzie bogaci.

Podatek katastralny oznacza przejmowanie nieruchomości przez bogatszych niż ty. W dodatku wyceną wartości zajmują się urzędnicy, a oni liczą wartość twojej posesji na podstawie średniej wartości innych posesji w okolicy, ale tylko tych, które poszły na sprzedaż. Jeżeli jakiś jeden dom w okolicy zostanie sprzedany za wygórowaną cenę (bo komuś bardzo zależało i przepłacił), to wówczas wszyscy sąsiedzi będą ukarani zwyżką podatku. Jeżeli jakiś dom zostanie sprzedany za zaniżoną cenę, to wówczas wszyscy sąsiedzi dostaną „nagrodę” w postaci obniżonego podatku. Podatek katastralny to niesprawiedliwość. Mogę to udowadniać na wielu różnych przykładach i WIEM, co mówię, bo od wielu lat płacę tego typu podatki za granicą. W rozmowie z Mentzenem nie zawracałem sobie głowy argumentacją, bo to nie była debata i nie ma sensu robić wykładów z ekonomii Mentzenowi. W tej rozmowie wystarczyło mi dowiedzieć się, co chce zrobić Mentzen, gdyby dostał władzę nad podatkami – Mentzen chce mi dowalić kataster. W tej sytuacji wolę obecny podatek dochodowy, choć wolałbym pogłówne lub zero podatków, co też jest jak najbardziej możliwe, gdyż każde państwo ma wiele sposobów na utrzymanie się bez podatków.

Jak to? W USA bardzo długo nie było podatków – jedynie akcyza od produkcji alkoholu lub cło. W czasie wojny secesyjnej wprowadzono pierwszy federalny podatek dochodowy – służył finansowaniu działań wojennych. Po wojnie został zniesiony. Dopiero w 1913 r. wprowadzono federalny podatek dochodowy i od tego dnia w USA zaczęło stopniowo brakować forsy na prowadzenie państwa.

***

Drugi punkt w rozmowie, który mnie zmroził, to koncepcja, by sprywatyzować Lasy Państwowe. Prywatyzacja oznacza, że Unia Europejska będzie robiła z naszym lasem, co zechce. Na razie trochę się bronimy, bo lasy są państwowe i duże (7 mln ha), ale po prywatyzacji zrobią np. to, co w Szkocji, gdzie wycięli 16 mln drzew, żeby zrobić miejsce na wiatraki.

Gdyby doszło do prywatyzacji, wówczas miliony hektarów polskiej ziemi wykupiłby jakiś Bill Gates i mi się to NIE podoba. Popieram kapitalizm i to dziki, ale jednocześnie państwo powinno się utrzymywać z innych źródeł niż indywidualne podatki nakładane na obywateli. W USA ogromną wartością jest istnienie gruntów federalnych (państwowych). To potężne połacie ziemi, której nikt nie wykupił na własność. I państwo amerykańskie ma dochody z dzierżawy tych gruntów – pól naftowych, pokładów złota, uranu, ziemi pod tory kolejowe i gazociągi…

Lasy w Polsce powinny być królewskie, a skoro nie mamy króla, to państwowe – tak aby państwo miało dochody. Z jednym zastrzeżeniem – własność państwa trzeba zmniejszyć o to, co ukradła Polakom władza komunistyczna. Lasy Państwowe są instytucją z tradycjami sięgającymi II RP, jednak zgodnie z Dekretem PKWN z 1944 r. wszystkie lasy powyżej 25 ha zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa (czyli skradzione) i do dziś nie zostały zwrócone właścicielom. Warto zaznaczyć, że lasy prywatne w II RP były bardzo dobrze zarządzane, a np. Maurycego Hrabiego Zamoyskiego, który gospodarował na gruntach prywatnych, uważa się za prekursora nauki zwanej urządzaniem lasu. Darzbór!

***

Ostatecznie przestałem słuchać Mentzena, gdy odpowiedział na pytanie o subwencje dla partii politycznych. Na ideowe pytanie, czy te subwencje powinny istnieć, odpowiedział, że NIE powinny. Ale... na pytanie, czy wziąłby subwencję, gdyby wszedł do Sejmu, odpowiedział TAK! (bo on tu toczy wojnę o Polskę i gdy ktoś daje mu darmowe karabiny, to on weźmie). Hm. Dałbym Mentzenowi forsę na karabiny, gdyby grzecznie poprosił, ale jeżeli on chce mnie zmuszać, to ja już dawać nie chcę. Ani jemu, ani żadnemu innemu.