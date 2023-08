"Mapki hańby". Morawiecki: Nie zobaczycie ich w TVN

W środę Federacja Rosyjska ogłosiła, że w najbliższych dniach na Morzu Bałtyckim odbędą się ćwiczenia wojskowe marynarki wojennej. Weźmie w nich udział około 6 tysięcy członków personelu wojskowego, 30 samolotów lotnictwa morskiego i rosyjskich sił powietrznych, ponad 30 okrętów wojennych i łodzi oraz 20 statków pomocniczych.

W ramach manewrów wykonanych ma zostać 200 ćwiczeń bojowych, w tym z praktycznym użyciem broni. Kierować nimi będzie admirał Nikołaj Jewmenow, naczelny wódz rosyjskiej marynarki.

Rosyjskie ćwiczenia, jak również obecność na Białorusi Grupy Wagnera i powtarzające się białoruskie prowokacje przygraniczne wzbudziły obawy o bezpieczeństwo Polski. Politycy obu obozów zarzucają sobie wzajemnie niekompetencje i błędy.

Zgliszcza armii

Premier Mateusz Morawiecki podczas sobotnie wizyty w Batalionie Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie oskarżał Platformę Obywatelską o znaczne osłabienie sił polskiej armii. Szef rządy podał, że ponad 600 jednostek operacyjnych i organizacyjnych zostało zlikwidowanych za czasów rządów PO-PSL.

– Tylko tutaj, w pasie nadmorskim, szeroko rozumianym, Świnoujście, Mrzeżyno, Świdwin, Darłowo, Koszalin, Nowy Dwór Wejherowski czy Puck albo Gdynia – to tylko niektóre z nich jednostek organizacyjnych, które były zlikwidowane – powiedział.

"Mapki hańby"

Od soboty na stronach kancelarii premiera mają pojawiać się, jak ujął to Morawiecki, "mapki hańby", na których zostaną pokazane lokalizacje, w których w rezultacie decyzji polityków PO zostały zlikwidowane jednostki wojskowe.

– To są mapki, których nie zobaczycie państwo w TVN, także zachęcam wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć odrobinę prawdy do zerknięcia na strony internetowe. To niezwykle ważne, aby poznać prawdę, aby dociec do tego, dlaczego tak się stało, że w czasach rządów Tuska likwidowana była de facto polska armia – powiedział Morawiecki.

– Uświadomiłem sobie tak niedawno, patrząc na tę haniebną doktrynę wojskową z czasów Tuska, która zakładała obronę na linii Wisły, że mielibyśmy do czynienia wtedy z odwrotną sytuacją niż ta, która była w czasie Powstania Warszawskiego – dodał szef rządu.

