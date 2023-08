"Główny cel działań propagandy Kremla". Wywiad Ukrainy ujawnia

W nocy z piątku na sobotę pojawiła się informacja, że w pobliżu Mostu Krymskiego doszło do kilku eksplozji. Przedstawiciele władz państwowych Federacji Rosyjskiej tłumaczą, że w Cieśninie Kerczeńskiej rzekomo zniszczono trzy ukraińskie drony. Rosjanie obwiniają Ukrainę za atak.

Później pojawiła się wiadomość, że chemikaliowiec SIG został uszkodzony. Grupa ratowników ruszyła z Noworosyjska w rejon zdarzenia. Uderzenie drona w burtę tankowca spowodowało detonację, którą widać było z Półwyspu Krymskiego. Do zdarzenia doszło w odległości 32 mil od Cieśniny Kerczeńskiej. Rosjanie potwierdzili, że tankowiec został uszkodzony, jednak zaprzeczają, by w wyniku ataku doszło do wycieku paliwa. Na pokładzie miało znajdować się 11 osób.

Rosyjska propaganda

– Rosyjska propaganda przegrywa w wojnie informacyjnej – stwierdził generał dywizji Wadym Skibicki w wywiadzie dla ukraińskojęzycznego portalu Civil Media, na który w sobotę powołała się Wirtualna Polska. – Naszą główną bronią w tym procesie jest prawda. Na przykład ukraiński wywiad wojskowy stał się bardziej otwarty. Publikujemy fakty, pewne dane wywiadowcze, które ujawniają zamiary agresora i publikujemy dowody zbrodni wojennych Rosji – przekonywał przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy.

– Zniszczenie wewnętrznej jedności ukraińskiego społeczeństwa i podkopanie zaufania między Ukrainą i jej partnerami są głównym celem działań propagandy Kremla – wskazał Skibicki. – Tym, którzy uważają, że Ukraina jest zbyt powolna w swojej ofensywie chciałbym powiedzieć, że wojna nie jest wydarzeniem sportowym. Dynamika działań bojowych zależy od wielu czynników, w tym od dostępności sił i środków niezbędnych do wykonywania misji bojowych – oznajmił wojskowy.

