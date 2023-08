Koniec z nicnierobieniem?

Włosi są zrozpaczeni. Boją się, że nie będą mieli wyjścia i będą musieli… pójść do pracy Rząd kierowany przez Giorgię Meloni przystąpił do realizacji zapowiadanego od miesięcy punktu z programu wyborczego i zaczął ograniczanie gospodarczego eksperymentu polegającego na comiesięcznych wypłatach kilkuset euro za nicnierobienie. Do końca roku program ma być ograniczany, a w roku 2024 tzw. dochód obywatelski ma zostać całkowicie zlikwidowany i zastąpiony innymi programami socjalnymi dla naprawdę potrzebujących.

Dochód gwarantowany, zwany też dochodem podstawowym, był sztandarowym projektem populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd (MoVimento 5 Stelle to kolejny w historii europejskiej polityki przypadek, gdy popularny komik okazuje się poważniejszy od wielu klasycznych ugrupowań i jego ruch na pewien czas przejmuje władzę). Związany z MoVimento 5 Stelle prawnik Giuseppe Conte wprowadził go w życie przed pięciu laty, gdy Ruch Pięciu Gwiazd zdołał przekonać do realizacji tego postulatu nawet Partię Demokratyczną, która wcześniej publicznie i głośno krytykowała ten pomysł, słusznie obawiając się, że program będzie zniechęcał ludzi do podejmowania pracy.