O trujących owocach katolickiego meaculpizmu (cz. 2). Geneza kapitulacji

„Patrzę na to i czasem wręcz oczom nie wierzę, z jaką potulnością, tchórzostwem i brakiem woli oporu hierarchowie Kościoła poddają się procesowi reedukacji. Nieznośne jest to nieustanne bicie się w piersi, sypanie głów popiołem, tchórzliwe merdanie ogonem i żałosna chęć przypodobania się silniejszym. O ile z jednej strony, głównie żydowskiej i różnych liberalnych teologów, pojawiają się coraz to nowe oskarżenia, o tyle z drugiej mamy do czynienia z kapitulacją i rejteradą. Większość chrześcijańskich teologów nie ma wątpliwości, że Holocaust, w języku kościelnym mówi się o Shoah, musi zmienić chrześcijaństwo.

Posłanie Julesa Isaaca

Początek zmian nastąpił w latach tuż po drugiej wojnie światowej, kiedy to coraz częściej zaczęło dochodzić do rozmów międzyreligijnych z udziałem teologów żydowskich i chrześcijańskich. Swoistym przełomem było spotkanie papieża Jana XXIII z żydowskim pisarzem, myślicielem, badaczem historii Kościoła Jules’em Isaakiem. Postać to niezwykła i tragiczna zarazem – w czasie wojny stracił we Francji całą rodzinę. Być może to właśnie nadało jego poglądom na chrześcijaństwo, jakie głosił konsekwentnie od lat 40., szczególną rangę. Według Isaaca, który – jak można sądzić – przekonał do swego rozumowania Jana XXIII, XX-wieczny antysemityzm, który doprowadził do Shoah, ma swoje źródło w chrześcijańskim „nauczaniu pogardy”.

W kilku swoich książkach, niewydanych, niestety, po polsku, Isaac starał się wykazać, na czym to „nauczanie pogardy” polegało. Według niego składało się na nie kilka twierdzeń. Po pierwsze chrześcijanie byli przekonani, że judaizm z okresu przed przyjściem Chrystusa był religią skostniałą i legalistyczną, Żydów zaś uznawali za cielesnych i zbyt skupionych na tym, co doczesne. Podobnie elementem „nauki pogardy” miało być przeświadczenie, że to Żydzi byli głównymi prześladowcami Jezusa, którego nie uznali za Mesjasza. Inną częścią tego nauczania była wiara, że karą za brak wiary w Jezusa było odrzucenie społeczności judaistycznej, nazywanej „Synagogą szatana”. Żydów zaczęto postrzegać jako naród bogobójców, słusznie wygnany z Ziemi Świętej i przeznaczony do błąkania się po świecie. Isaac sądził, że pierwotna wrogość do Żydów została zakodowana na kartach Nowego Testamentu. Mniemał, że dzięki temu weszła ona na trwałe do nauki Kościoła i stała się częścią jego liturgii, kościelnej sztuki, retoryki, literatury. Istnieje zatem, uważał żydowski myśliciel, łańcuch przyczynowo-skutkowy, który wiąże pierwszych uczniów Jezusa i XX-wiecznych antysemitów.

W opowieści tej kluczowe są dwa momenty – sam początek antysemickiego przekazu, czyli uformowanie się ksiąg Nowego Testamentu, oraz zdobycie przez chrześcijaństwo roli religii dominującej w cesarstwie, czyli czasy Konstantyna. Wówczas to pierwotna antysemicka świadomość mogła, mniemał Isaac, przejawić się w życiu publicznym. Zgodnie z tym rozumowaniem, które idąc śladami żydowskiego badacza, przyjmować zaczęło coraz większe grono teologów chrześcijańskich, dzieje Kościoła stają się jednym wielkim pasmem nieszczęść, zbrodni i katastrof, chrześcijanie okazują się siewcami dziejowej nienawiści, Żydzi ich niewinnymi, bezbronnymi ofiarami. Jednym tchem można już wskazywać na kolejne przykłady dziejowej niesprawiedliwości: na wyprawy krzyżowe, działalność inkwizycji, wygnanie z Anglii, Hiszpanii czy Portugalii, oskarżenia o mord rytualny, tworzenie gett. Ostatecznym rezultatem takiego kościelnego podejścia było pojawienie się potwora, bestii, Adolfa Hitlera. „Nic dziwnego, że Hitler, ochrzczony katolik, mógł powiedzieć, że on tylko dopełnił zadanie Kościołów” - pisał anglikański teolog Kenneth Cracknell. Swoją drogą, aż trudno uwierzyć, że ktoś na poważnie może cytować wypowiedzi niemieckiego zbrodniarza, widząc w nich potwierdzenie tezy o rzekomo zbrodniczych ciągotach chrześcijan. Jednak wyznawcom holocaustianizmu tego rodzaju wątpliwości najwyraźniej snu z powiek nie spędzają. Nic dziwnego, że pierwszym przewodniczącym Komisji do spraw Dialogu Chrześcijańsko-Judaistycznego przy Episkopacie USA został ksiądz Edward H. Flannery, autor opublikowanego w 1965 roku dzieła „The Anguish of the Jews” („Udręka Żydów”), w którym próbował opisać dwadzieścia trzy wieki męczarń żydowskich. Konkluzje duchownego, wiernego ucznia Isaaca, są jednoznaczne. Chrześcijanie muszą jego zdaniem w pełni przyjąć na siebie odpowiedzialność za skutki antysemityzmu: tak Kościół, jak i jego wyznawcy „aktywnie lub pasywnie uwikłani byli w tę tragiczną historię, a szczególnie w jej najbardziej ohydną manifestację, w Holocaust”

Uczniowie Isaaca nie chcą zrozumieć, że polemiki antyjudaistyczne, słuszne lub nie, można zrozumieć jedynie w kontekście, to znaczy uwzględniając spór, konflikt, niekiedy wręcz wojnę chrześcijan i Żydów. Tylko uznając podstawową wagę sporu o prawdę, o to, kto jest właściwym dziedzicem niezafałszowanego objawienia, można zrozumieć zaciekłość i gwałtowność starcia. Tylko wierząc w to, że Bóg sam zabrał głos w historii i powierzył swe nieomylne Słowo człowiekowi, każąc mu go strzec i przekazywać, można pojąć gwałtowność zmagań. Jednak zwolennicy nowego podejścia nie zajmują się historią, ale uprawiają ideologię. W gruncie rzeczy są sceptykami i nie wierzą w możliwość dotarcia do niepodważalnej prawdy religijnej. Ci, którzy wierzyli, że została im ona dana i że obowiązuje po równi wszystkich ludzi, tradycyjni chrześcijanie, jawią się w ich oczach jako fanatycy i obsesjonaci. Dlatego zamiast dostrzegać obustronną wrogość i podstawowy spór o prawdę, widzą całą rzeczywistość z jednego tylko punktu widzenia. W tych opowieściach chrześcijanie są złymi bohaterami, a Żydzi, którzy tak samo jak chrześcijanie wierzyli, że to im zostało powierzone objawienie, i tak samo próbowali zdobyć przewagę i pokonać religię Chrystusa, z definicji stają się dobrymi; chrześcijanie to oprawcy, Żydzi – męczennicy; chrześcijanie są tępi, pełni obsesji, szalonych podejrzeń, uprzedzeń i stereotypów, Żydzi zaś robią wrażenie przybyszów z innego, rozumnego, pełnego altruizmu i otwarcia świata, którzy wskutek pierwotnego błędu zostali wtrąceni w świat przemocy, męczarni i udręki.

Żeby tak było, wszystkie pojęcia i nauki, jakie uformowały Tradycję katolicką, są oceniane tylko z jednego punktu widzenia: czy i w jaki sposób mogły się przyczynić do wzrostu antysemityzmu. Skoro od razu z góry cała przeszłość jawi się jako podejrzana, łatwo pokazać, że poszczególne przekonania i obyczaje prowadziły do tego samego tragicznego i złowieszczego celu. I tak choćby powtarzana przez wieki nauka, że Kościół jest Nowym Izraelem, ludem Nowego Przymierza, które – jako doskonalsze – zastąpiło stare, staje się w oczach współczesnych dialogistów kamieniem węgielnym antysemickich uprzedzeń. Cała historia Kościoła zatruta została, ich zdaniem, antyżydowską nienawiścią. Stąd podstawowym moralnym wyzwaniem współczesnych chrześcijan ma być zrzucenie starego bagażu i zmierzenie się z dziedzictwem winy po Holocauście. To, co zaczęło się skromnie, od seminariów, spotkań, nieśmiałych prób wymiany wspólnych doświadczeń, skończyło się epokowym przewrotem: ogłoszeniem dokumentu twierdzącego, że Kościół wyrzeka się prowadzenia misji do Żydów.

Ekipa kardynała Bei

(…)

O tym, jaki był sens nowych formuł, jak wielki przełom stanowiły i jakie musiały przynieść konsekwencje, najlepiej świadczą losy dwóch głównych autorów soborowego tekstu „Nostra Aetate” sprzed pięćdziesięciu lat. W 1959 roku Jan XXIII mianował kardynałem księdza Augustina Beę, poprzednio spowiednika Piusa XII. Rok później uczynił go przewodniczącym Sekretariatu do spraw Jedności Chrześcijan i powierzył przygotowanie specjalnego dokumentu na temat stosunku Kościoła do Żydów. Dwoma głównymi doradcami kardynała zostali – zauważa John Connelly, amerykański historyk – John Oesterreicher, ksiądz pochodzenia żydowskiego, który na początku lat 40. uciekł z Europy do USA, oraz Gregory Baum, zakonnik, augustianin, również pochodzenia żydowskiego, który podobnie jak Oesterreicher salwował się przed Hitlerem ucieczką, tyle że do Kanady.

Po przybyciu do Ameryki ksiądz Oesterreicher założył w Nowym Jorku specjalny instytut, którego celem było prowadzenie misji wśród Żydów. Jeszcze w latach 50. – pisze Connelly – ksiądz Oesterreicher martwił się coraz większym wpływem, jaki na myślicieli katolickich wywierał Franz Rosenzweig, żydowski filozof, który głosił teorię dwóch niezależnych przymierzy, utrzymywał, że Jezus może być Mesjaszem tylko dla pogan, Żydzi bowiem Go nie potrzebują, będąc już u Ojca. Ksiądz Oesterreicher twierdził wówczas, że o Żydach nie powinno się mówić jako o starszych braciach chrześcijan, bo to zamazuje treść wiary. Powątpiewał, by Żydzi, którzy żyją bez nawrócenia, mogli cieszyć się pełnią łaski. Ba, jak pisze amerykański historyk, powołanie Oesterreichera do komisji pracującej nad „Nostra aetate” dokonało się z trudem, bo „był uważany za zbyt ortodoksyjnego”.

Jednak nawrócenie na nową wersję chrześcijaństwa po Auschwitz nastąpiło szybko – w latach 60. ksiądz Oesterreicher zaczął głosić publicznie wszystko to, co wcześniej przez całe swoje życie potępiał. W 1971 roku, zrywając ostatecznie z Tradycją, ogłosił, że judaizm i chrześcijaństwo to „dwa sposoby usprawiedliwienia, które mają komplementarną funkcję”. Przyjął, że nawracanie Żydów nie tylko jest niepotrzebne, ale wręcz szkodliwe i po doświadczeniu Auschwitz niemoralne. W ostatnim okresie życia, pisze Connelly, ksiądz John Oesterreicher działał jak chrześcijański syjonista, twierdząc, że sukces Izraela był znakiem Bożej przychylności, a Żydzi nie potrzebują uznawać Jezusa.

Jeszcze bardziej zradykalizował się drugi współtwórca tekstu soborowego, Gregory Baum. W latach 50. i bezpośrednio przed zwołaniem soboru bronił chrześcijaństwa przed zarzutami o antysemityzm. Ba, pisał, że Żydzi, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa, popadają w religię pozbawioną obietnicy, Synagoga nie może być źródłem łaski. Jednak prace nad „Nostra aetate” zrobiły swoje. Baum zaczął twierdzić, że po Auschwitz Żydzi są ludem pozostającym w stanie nieustannej łaski sakramentalnej, „żyli i umierali dla celu, który był niezależny od Chrystusa i chrześcijaństwa”. Pod koniec lat 60. w ogóle porzucił kapłaństwo, w 1974 roku zaś odrzucił swoje wcześniejsze twierdzenia, kiedy to bronił Nowego Testamentu. Pisząc wtedy wstęp do słynnej książki Rosemary Ruether „Wiara i bratobójstwo” sporządził swoistą samokrytykę. Twierdził tam, że „tym autorom [chrześcijanom takim jak on sam wcześniej] mimo całej dobrej woli brakowało jasności co do tego, że antyżydowskie tendencje są tak mocno zakorzenione w fundamentalnych dokumentach religii chrześcijańskiej i ściśle związane z wyznaniami wiary Kościoła”. Dopiero w trakcie prac nad „Nostra aetate” i później uświadomił sobie, „jak ściśle nienawiść i pogarda dla narodu żydowskiego oraz demonizowanie religii żydowskiej powiązane są z chrześcijańskim nauczaniem wywodzącym się z Nowego Testamentu”. Podsumowując swoje wcześniejsze stanowisko, pisał, że wierzył w możliwość oczyszczenia chrześcijaństwa z antyjudaizmu, który przed soborem postrzegał jako zjawisko marginesowe i peryferyjne.

Przełom i nawrócenie na holocaustianizm przyszło w trakcie soboru. Baum odkrył, że „uznając judaizm za osobną, samodzielną religię i równoprawnego partnera dialogu, sobór przynajmniej pośrednio porzucił prowadzenie misji do Żydów”. Jednak to wciąż było za mało. Wyciągając kolejne konsekwencje z rozwoju, wreszcie stanął twarzą w twarz z, jak sądził, prawdą. „Pod wrażeniem Holocaustu, w czasie którego zostało zniszczonych sześć milionów Żydów”, trzeba było dostrzec, że „antyżydowskie tendencje w chrześcijaństwie znajdują się nie na marginesie, ale w centrum całego posłannictwa”. Krótko: Baum doszedł do przekonania, iż nie da się pogodzić obecnej nauki Kościoła, że Żydzi są populus secundum electionem carissimus, i treści Nowego Testamentu oraz doktryny Kościoła. Jeśli sobór miał rację, myliły się cała Tradycja i Nowy Testament; jeśli racja była po stronie Tradycji, to sobór się mylił. Jednak sobór nie mógł się mylić, bo odpowiedział na absolutnie nowe doświadczenie Holocaustu i na śmierć sześciu milionów, przeto myliły się Tradycja i Pismo Święte – rozumował Baum.

Od samego początku „chrześcijańskie wyznawanie Jezusa jako Chrystusa pociągało za sobą odrzucenie wykładni przedstawianej przez Synagogę”. Kto chciał być chrześcijaninem, musiał uznawać judaizm za błąd. Oznacza to, że źródłem antysemityzmu nie były jakieś późniejsze naleciałości, ale samo pierwotne wyznanie uczniów: kto mówił, że Jezus jest Chrystusem, że jest Mesjaszem, na którego czekał Izrael, odrzucał i krytykował tych, którzy tej wiary nie przyjmowali. Antysemicki potencjał tkwi w samym pierwotnym wyznaniu wiary. Tak Nowy Testament, jak Tradycja są przepojone antyżydowskością i musiały doprowadzić, przynajmniej pośrednio, do Holocaustu. Chrystologia, czy wiara w mesjańską godność Jezusa, powtarza za Ruether Baum, jest „lewą ręką” antysemityzmu.

Jak widać, droga obu współtwórców soborowego dokumentu była dość podobna. Zaczynali jako wierzący chrześcijanie, przekonani, że Żydzi muszą przyjąć wiarę w Chrystusa, skończyli, dzięki pracom na soborze, przekonani, że judaizm jest samodzielną drogą do Boga, niepotrzebującą Chrystusa, a dzieje Kościoła stanowiły preludium do Holocaustu. Oczywiście nie wszyscy autorzy i zwolennicy dokumentu postąpili z równą konsekwencją. Dlatego znaczenie „Nostra aetate” ujawnia się stopniowo, krok po kroku, pokazując, że Baum i Oesterreicher najwyraźniej uprzedzili rozwój, który dokonuje się w samym oficjalnym nauczaniu Kościoła”.

Tyle pisałem w „Krwi na naszych rękach”. Dopełnienie obrazu przemian katolicyzmu pod wpływem dialogu z judaizmem czytelnik znajdzie w „Dogmacie i tiarze”.

Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm

Skoro posoborowy Kościół zmierza do pełni prawdy, można się było spodziewać, że Nostra aetate nie była jego ostatnim słowem. Tak długo oczekiwany kolejny przełom dokonał się w 1980 roku za sprawą Jana Pawła II. Podczas pobytu w Moguncji, w Niemczech polski papież wygłasza 17 listopada 1980 roku przemówienie, w którym w całkowicie nowatorski sposób przedstawia relacje Kościoła i judaizmu. „Ojciec Święty tak otwarcie mówił o swoich przekonaniach i zamierzeniach co do rozwoju stosunków żydowsko-katolickich, a jego argumenty były tak rewizjonistyczne, że zastanawiające jest, jak mało świat poświęcił mu uwagi – a może nie jest to wcale takie dziwne. Idee, które głosił papież, były wciąż na tyle nowe i osobliwe, że po prostu nie przyjęto ich do wiadomości” – komentuje trafnie wystąpienie Jana Pawła II jeden z amerykańskich publicystów.

Po pierwsze papież powiedział w Moguncji, że kto spotyka „Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”. Sam zwrot został wprawdzie wymyślony przez niemieckich biskupów, ale polski papież całkiem go zaaprobował. Nie da się ukryć, że taki sposób wyrażenia musiał budzić wiele pytań. Jaki judaizm spotyka ten, kto spotyka Jezusa? Przecież nie współczesny, który w dużej mierze powstał po śmierci Jezusa i uformował się w znacznym stopniu w opozycji do Niego. Tak, kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm z jego czasów, spotyka wiarę opartą na Biblii i przymierzu z Mojżeszem, ale przede wszystkim, wydawałoby się, że to najprostsze, spotyka chrześcijaństwo i Kościół. Bez tego dopowiedzenia, o jaki judaizm chodzi, można odnieść wrażenie, tym bardziej jeśli dodatkowo Jan Paweł II występował przed reprezentantami współczesnych środowisk żydowskich i chwalił w swoim przemówieniu tak bardzo Martina Bubera i Franza Rosenzweiga, że popiera on nową, popularną wśród teologów żydowskich opinię, że chrześcijaństwo narodziło się jako swego rodzaju judaizm dla pogan. Jezus byłby Mesjaszem dla nie-Żydów, Żydzi bowiem, zgodnie z tą teorią, Mesjasza nie potrzebowali, byli bowiem zawsze u Ojca. (…)

Po drugie papież deklaruje, że w relacjach z Żydami nie chodzi o „poprawienie fałszywego religijnego spojrzenia ludu żydowskiego [jak można się domyślać, na Chrystusa], co przyczyniło się do niedoceniania i prześladowań w ciągu wieków”. To bardzo ważne słowa. Pokazują one bowiem, że nie o wezwanie do nawrócenia papieżowi chodzi. Że w jego oczach wcześniejsza działalność misyjna Kościoła wobec Żydów była niewłaściwa: pociągała za sobą złą ocenę ludu żydowskiego i prowadziła do prześladowań. Trudno usprawiedliwić ten sąd. Pojawia się pytanie, czy w oczach Jana Pawła II w ogóle można mówić, że odrzucający Chrystusa lud żydowski faktycznie miał „fałszywe religijne spojrzenie”. Nie wydaje się. We wszystkich swoich wystąpieniach papież unikał jak ognia oceniania judaizmu w kategoriach prawdy i błędu. Najdalej w swoim krytycyzmie poszedł w książce „Przekroczyć próg nadziei”, gdzie mówił o synagodze i islamie jako proteście przeciw bliskości Boga, który objawił się w Chrystusie.

Po trzecie Jan Paweł II wspomina, że chodzi o „dialog między dwiema religiami [chrześcijaństwo i judaizm], które – razem z islamem – podarowują światu wiarę w jednego, niedającego się wypowiedzieć, zwracającego się do nas Boga”. Chrześcijaństwo, judaizm i islam w myśli Jana Pawła II dają światu jedną wiarę w jednego i tego samego Boga. Co więcej, dodaje, że te trzy religie „występując w imieniu całego świata, chcą Mu służyć”. To w zarodku dokładnie to samo, co znalazło się w podpisanej przez papieża Franciszka deklaracji z Abu Zabi. (…)

Nigdy nie odwołane przymierze

Po czwarte Jan Paweł II naucza, że „pierwszy wymiar tego dialogu, a mianowicie spotkanie między ludem Bożym nigdy niewypowiedzianego Starego Przymierza i ludem Nowego Przymierza, jest jednocześnie dialogiem w obrębie Kościoła”. Rzuca się tu w oczy, że papież twierdzi, wbrew jasnej nauce z Listu do Hebrajczyków, że Stare Przymierze nie zostało wypowiedziane wraz ze śmiercią Chrystusa na krzyżu. Najwyraźniej zatem, wbrew logice i wbrew nauce Kościoła, dalej obowiązuje. Obowiązuje lud żydowski. Wynika z tego, że nawrócenie na chrześcijaństwo nie tylko jest zbędne, ale wręcz oznacza zdradę tego przymierza, skoro ono nie zostało wypowiedziane i dalej obowiązuje. Żeby ta sprzeczność mniej rzucała się w oczy, Jan Paweł II poniekąd wprowadza cały lud żydowski do Kościoła, który zdaje się obejmować zarówno lud Nowego Przymierza, jak i lud żydowski, „pierwszą i drugą część Biblii”. O tym, że tak jest, świadczy później typowe dla Jana Pawła II określenie pospołu Żydów i chrześcijan mianem „synów Abrahama” – wbrew jasnej nauce Świętego Pawła z Listu do Galatów i do Rzymian. W oczach Jana Pawła II różnice są pozorne, bo jedni i drudzy są powołani, aby być „błogosławieństwem dla świata”, wspólnie „budując pokój i sprawiedliwość między wszystkimi ludźmi i ludami” w taki sposób, jak to chciał sam Bóg. Jan Paweł II w ten sposób redukuje posłanie chrześcijaństwa do celów doczesnych i światowych – żeby mogło się ono zrealizować, przechodzi do porządku dziennego nad właściwą treścią Objawienia i nad koniecznością wyznawania prawdziwej wiary, przypisując samemu Bogu ten świecki i doczesny cel – to on nam go „przeznaczył”.

Po piąte wreszcie, kończąc swe przemówienie, Jan Paweł II modli się o to, by „wkrótce wszystkie ludy pojednały się w Jerozolimie i były pobłogosławione w Abrahamie” – tak jakby to prorockie wezwanie już dawno się nie spełniło w Chrystusie. Trudno zrozumieć, jak należy te słowa rozumieć z perspektywy chrześcijanina i czy w ogóle chrześcijanin może taką perspektywę przyjąć.

(…) Nie chodzi tu jedynie o kurtuazyjne wystąpienie, ale o całkowicie nowe rozumienie chrześcijaństwa. Trzeba pamiętać, że teza o nigdy nieodwołanym przymierzu z Żydami – sprzeczna z całą nauką Kościoła – znalazła się za sprawą papieża w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W ten sposób katolicy obecnie uznają, że „Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane” (KKK, 121), podczas gdy w Liście do Hebrajczyków mówi się wyraźnie: „Ponieważ zaś [Pan] mówi o nowym [Przymierzu], pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia” (Hbr 8, 13). To, co Bóg uznał za przedawnione i co Kościół uznawał za takie przez dwa tysiące lat, okazało się w 1980 roku dalej obowiązywać. To nowe podejście doprowadziło do prawdziwej mutacji świadomości katolickiej. Oto jak dialog katolicko-żydowski rozumiał jeden z uczniów papieża, arcybiskup Stanisław Gądecki w 2008 roku. „My mówimy, że Żydzi i chrześcijanie tworzą jeden lud Boży i że to, co dotyczy drogi zbawienia, u nich realizuje się przez Mojżesza, a u nas przez Chrystusa”.. Znowu, jest jawne odrzucenie słów Chrystusa z ewangelii według świętego Jana: (J 5, 45–46) „Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał”.

Pod patronatem Jurka

Jak w praktyce wyglądało nowe podejście do judaizmu, dobrze przedstawił Darcy O’Brien. Autor, opierając się głównie na relacjach Jerzego Klugera i innych bliskich przyjaciół Jana Pawła II, pokazuje, w jaki dokładnie sposób następowała przemiana w podejściu papieża do judaizmu, a także zmiana polityki Watykanu wobec Izraela. Jan Paweł II wkrótce po rozpoczęciu pontyfikatu przyjmuje na audiencji przyjaciela z czasów młodości, Jerzego Klugera i jego żonę, Renee, na prywatnej audiencji. Od tego czasu Kluger jest częstym gościem Jana Pawła II, jego głównym doradcą do spraw kontaktów z Żydami. Jednocześnie jest rzecznikiem interesów Izraela i jego służb dyplomatycznych. „Aby wzmocnić zaufanie między stronami, Jurek wydawał w Klubie Parioli kolacje, w których brali udział monsignore Bolonek, doktor Lichten, minister Ben-Horin – i Kurt Rosenberg. Jurek z przyjemnością oznajmił im, że podczas kolacji 8 grudnia 1981 roku Ojciec Święty powiedział mu, iż spotkał się z liczną grupą biskupów (w tym z wieloma z Ameryki Południowej) i pouczył ich, że jednym z duszpasterskich obowiązków Kościoła jest walka przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu”. W tych spotkaniach, mniej i bardziej nieformalnych, organizowanych zawsze przez Jerzego Klugera, który miał stały i bezpośredni dostęp do Jana Pawła II, brali też udział kardynałowie Johannes Willebrands i Roger Etchegaray, którzy prowadzili negocjacje na rzecz uznania Izraela przez Watykan.

To Kluger jako pierwszy dowiedział się o planowanej przez Jana Pawła II wizycie w synagodze: „Chcąc rozproszyć podejrzenia i zapobiec dalszemu pogarszaniu się stosunków, Jan Paweł II pragnął wykonać jakiś konkretny, naprawdę poruszający gest. Pomysł odwiedzenia synagogi po raz pierwszy wypłynął podczas wspólnego śniadania papieża i Jurka, piątego stycznia 1984 roku. O ile Jurek zdołał się zorientować, Ojciec Święty podzielił się tą myślą z innym żydowskim przyjacielem, filozofem, Emmanuelem Levinasem”. Potem idea powraca, a Jurek bardzo ją popiera. Przedstawiciele strony żydowskiej, jak łatwo zrozumieć, są bardzo zadowoleni. „W rozumieniu rabbiego Toaffa i rabbiego Piatellego, który oznajmił to Jerzemu i innym swoim braciom w wierze, Jan Paweł II był prorokiem przybyłym z odległego kraju, by wprowadzić swój lud na prawdziwą drogę wiodącą ku dniom prawości”. Kościół zatem przez całe wieki błądził. Na szczęście czas zamętu się kończył. Nagle okazało się, że lud Boży jest szerszy niż Kościół. Żeby być jego częścią, nie trzeba już było wyznawać Chrystusa.

(…)

Kolejnym etapem na tej drodze była wizyta Jana Pawła II w rzymskiej synagodze w kwietniu 1986 roku. Tam Jan Paweł II mówi o „wzajemnym, głębokim poszanowaniu głębokich przekonań jednych [Jezus z Nazaretu jest Chrystusem] i drugich [Jezus z Nazaretu nie jest Chrystusem]”. Pierwszy raz mowa jest nie o poszanowaniu ludzi, nawet błądzących, ale o poszanowaniu błędu – niewiary w Chrystusa. W synagodze papież mówi też: „Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć [w pewien sposób] – naszymi starszymi braćmi” – mówił Jan Paweł II. W przemówieniu do dwóch naczelnych rabinów Izraela Meira Lau i Mordechajema Bakshi-Dorona 23 marca 2000 roku Jan Paweł II podkreślił to samo jeszcze mocniej: „Powtarzam to, co powiedziałem podczas wizyty, jaką złożyłem rzymskiej wspólnocie żydowskiej, mianowicie, że my chrześcijanie uważamy żydowskie dziedzictwo religijne za nieodłączną część naszej własnej wiary: »jesteście naszymi starszymi braćmi«”. A więc już nie „można by powiedzieć” lub w „pewien sposób”, ale po prostu. I skoro zwracał się bezpośrednio do dwóch przywódców religijnych w Izraelu, nie miał na myśli tylko Żydów z czasów Starego Testamentu, ale właśnie przywódców judaizmu rabinicznego. To do nich papież mówił „jesteście naszymi starszymi braćmi”. Nie tylko zatem papieże porzucili tiarę, ale też pozwolili na to, by urząd ich stał się poręcznym narzędziem zewnętrznej wobec katolicyzmu polityki. Czy te kolejne hołdownicze i wasalne akty poddaństwa mogą oznaczać coś innego, niż oznaczają?

Wielką zaletą książki amerykańskiego autora jest to, że „Jurek opowiada w niej szczerze” o zasadach polityki Jana Pawła II. Doskonale można to było zaobserwować podczas sporu o obecność karmelitanek w klasztorze przy Oświęcimiu. „Tymczasem w Rzymie Jurek próbował zapewnić Izraelczyków i żydowskich przywódców, że ta widoczna niezgoda pomiędzy kardynałami nie jest tak poważna, jak się wydaje. Kardynał Macharski, wcześniej atakowany przez antysemitów, bronił tylko godności zakonnic, które przecież były pod jego opieką. W rzeczywistości kardynał pragnął, aby karmelitanki zostały przesiedlone”. Wtedy 27 sierpnia na Jasnej Górze mocno zabiera głos kardynał Józef Glemp, prymas Polski. „Jurek poczuł się nieco lepiej, gdy czterej amerykańscy kardynałowie natychmiast skrytykowali homilię kardynała Glempa za jej antysemicki wydźwięk”. Kardynał Glemp odwołał wyjazd do USA. „Ubolewamy nad niestosownymi uwagami kardynała Glempa – powiedział Jego Ekscelencja Rembert G. Weakland, który miał gościć kardynała. – mam nadzieję, że żydowska społeczność Milwaukee zdaje sobie sprawę, że uwagi kardynała Glempa nie wyrażają uczuć większości katolików”. Jurek rusza do akcji – „5 września Jurek przyjechał na kolację do Castel Gandolfo, gdzie papież zapewnił go, że ta sprawa zostanie załatwiona”. Potem Jurek tłumaczy O’Brienowi zasady polityki papieskiej: „Oczywiście za kulisami papież obsadził kluczowe stanowiska ludźmi, którym ufał. Jurek wiedział, że czterej kardynałowie zaangażowani w porozumienie genewskie dotyczące sprawy Oświęcimia należeli do najbardziej cenionych przez Jana Pawła II”.

(…)

Benedykt wstrzymuje beatyfikację

Kolejny impuls nadał dialogowi Kościoła z judaizmem Benedykt XVI. Jak wspomniałem, bicie rekordów i wyścig o to, by być pierwszym, to stała cecha posoborowych papieży. Dzięki temu wciąż dokonuje się rozwój. „Nikt nie przyjął z większym entuzjazmem nowego pontyfiksa niż przedstawiciele organizacji żydowskich. Już 18 kwietnia »Jerusalem Post« odrzuciła zarzuty wobec prefekta Kongregacji Nauki Wiary. »Ratzinger a Nazi?« taki był tytuł nad głównym artykułem i odpowiedź »Don’t believe it«. Izrael ufa mu właśnie dlatego, że jest Niemcem, właśnie dlatego, że jako Niemiec ma specjalną wrażliwość wobec narodu żydowskiego”. Ratzingera wychwalają po kolei różni przedstawiciele wspólnot żydowskich – jako pierwszy zabrał głos szef Centralnej Rady Żydów, Paul Spiegel. Edgar M. Bronfman, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, oświadczył w Nowym Jorku: „Cieszymy się na kontynuację relacji, które podtrzymywaliśmy z ówczesnym kardynałem Józefem Ratzingerem za pontyfikatu Jana Pawła II”. W „Haaretz” Israel Singer wyznaje, że to „kardynał Ratzinger położył teologiczne podwaliny pod decyzję o nawiązaniu relacji dyplomatycznych z Izraelem”. Zdaniem Singera w ciągu dwudziestu lat zmienił on dwutysiącletnią historię stosunków chrześcijaństwa z judaizmem. Pierwsze pismo nowy papież skierował nie do biskupów czy współpracowników w kurii, ale do wspólnoty żydowskiej w Rzymie. W liście do głównego rabina Rzymu Riccarda Di Segniego napisał: „Pokładam ufność w najwyższym Panu, że dialog z synami i córkami narodu żydowskiego będzie się rozwijał i wzmacniał”.

Jak bardzo Benedykt XVI starał się o dobre stosunki z Żydami, pokazuje to, że nakazał sprawdzić przebieg procesu beatyfikacyjnego księdza Leona Dehona (1843–1925), założyciela kapłanów Serca Jezusowego, którego beatyfikację Jan Paweł II wyznaczył na 24 kwietnia 2005 roku. Proces został wstrzymany, bo Dehonowi zarzucano wypowiedzi antysemickie. Z czasem beatyfikacja została odłożona na czas nieokreślony.

Nazizm i polityczna potęga chrześcijaństwa

(…)

W rozmowie z Seewaldem papież emeryt tłumaczy swój udział w debacie na temat judaizmu. Najpierw w połowie 2018 roku „Herder Korrespondenz” opublikował jego Uwagi na temat relacji chrześcijaństwa i judaizmu. „Sporządziłem je jako dokument wewnętrzny i wysłałem odpowiedzialnemu w rzymskiej kurii za stosunku z judaizmem kardynałowi Kurtowi Kochowi oraz jednoznacznie powiedziałem, że ten tekst nie jest przeznaczony do publikacji. Kardynał Koch po długim zastanowieniu się napisał do mnie, że uważa ten tekst za tak ważny, że powinien on zostać teraz opublikowany, i poprosił mnie o pozwolenie, żeby to zrobić, którego mu udzieliłem. Być może dla mojego własnego spokoju powinienem był powiedzieć »nie«”. Jednak powiedział „tak”. W tym pierwotnym tekście zasugerował, dość niejasno zresztą, że być może klasyczna nauka, mówiąca o tym, że Kościół zastąpił Izrael, nie była całkiem pozbawiona podstaw. Powtarzam: trudno to było nazwać hipotezą. Podobnie zadał pytanie, czy głoszona przez Jana Pawła II teza o tym, że przymierze z Izraelem nadal obowiązuje, jest wystarczająco uzasadnione. Wszystko to wywołało, jak łatwo się spodziewać, falę ataków i oskarżeń, gdzie zarzut antysemityzmu należał do najłagodniejszych. W związku z tym w grudniu 2018 roku na łamach „Herder Korrespondenz” ukazał się artykuł papieża emeryta, który po pierwsze nazwał te ataki absurdalnymi i jako dowód przedstawił coś w rodzaju komunistycznej samokrytyki.

Papież emeryt napisał tam: „[Dialog judaizmu i chrześcijaństwa – przyp.] nigdy nie został całkiem zerwany, ale w miarę czasu w coraz większym stopniu utrudniała go (zacieniała) polityczna potęga chrześcijaństwa aż do usiłowania zniszczenia judaizmu przez reżim narodowo-socjalistyczny. I tak Kościół katolicki szukał na SWII po wszystkich cierpieniach ludu żydowskiego nowej podstawy dla dialogu (...)”. Trudno nie rozumieć tego zdania inaczej niż w ten sposób, że w oczach emerytowanego papieża reżim narodowosocjalistyczny jest ukoronowaniem, rozwinięciem, kontynuacją „politycznej potęgi chrześcijaństwa”. Straszne, ale prawdziwe. Benedykt tak bardzo już utożsamił się z tezami holokaustianizmu, że nawet nie próbuje odróżnić pogańskiego, antychrześcijańskiego reżimu Hitlera od państwa chrześcijańskiego. Przyjął za swoją retorykę wrogów. Podobnie jak oni, zaczynając od Julesa Isaaca, widział, a przynajmniej tak można interpretować jego słowa, w Trzeciej Rzeszy kontynuację państwa chrześcijańskiego. Ze słów artykułu wynika, że w oczach emerytowanego papieża reżim narodowosocjalistyczny był w jakiś sposób kontynuacją politycznej potęgi chrześcijaństwa”.

Za tydzień część trzecia.

