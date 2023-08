Huawei Watch 4 PRO

Model Watch 4 Pro Elite Tytan na pierwszy rzut oka przypomina solidny, drogi, tradycyjny zegarek. Minimalistyczne wzornictwo, starannie wykonana koperta o średnicy 47,6 mm oraz materiały klasy premium (m.in. tytan klasy lotniczej) dodają mu elegancji i sprawiają, że można go śmiało założyć i do garnituru, i do jeansów.