Prezes PiS: Czas dyskusji o kierunku naszej kampanii się skończył

Portal wPolityce.pl opublikował w niedzielę fragment wywiadu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości w tygodniku "Sieci".

– Czas dyskusji o kierunku naszej kampanii się skończył. Teraz czas na wdrażanie tego, co przyjęliśmy – oświadczył Jarosław Kaczyński. – To będzie ciężka batalia. Nasze "wojsko" musi być bitne, dzielne i odważne – dodał polityk.

– Wszyscy muszą działać w określonych ramach naszego przesłania. Każdy, kto idzie z nami. A będą to ramy bardzo ściśle określone, znacznie ściślej niż w poprzednich kampaniach. Bo stawka jest ogromna, a przeciwnik atakuje bardzo brutalnie. I my musimy na to odpowiedzieć w sposób skuteczny. To jest nasz obowiązek wobec Polski – powiedział wicepremier.

Kaczyński ostrzega przed Tuskiem

Jarosław Kaczyński wskazał także, że jeżeli do władzy w Polsce wróci przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, to "obecne kłopoty będą małą błahostką". – Wówczas nie będzie żadnej nadziei na lepsze. Będzie za to gwarancja, że Polaków znów czeka koszmar – ostrzegał szef PiS.

Zdaniem lidera partii rządzącej, były premier Donald Tusk, oskarżając obóz władzy "o zbrodnie, o mordowanie ludzi", używa "bardzo toksycznych epitetów” oraz operuje "językiem paniki moralnej; językiem, który nie tylko całkowicie fałszywie opisuje naszą rzeczywistość, lecz także ma służyć wielkiej operacji manipulacyjnej".

– Nie możemy pozwolić, by Polacy nie wiedzieli, jaka jest stawka jesiennych wyborów. Nasi rodacy, idąc do urn, muszą mieć w głowie zasadnicze pytanie: czy naprawdę chcą, by Tusk wrócił do władzy? – stwierdził wicepremier Jarosław Kaczyński. – Możemy stracić wszystko, co osiągnęliśmy, a nawet więcej, znacznie więcej – zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

