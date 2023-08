Fogiel o 800 plus: Są tacy, którzy chcą likwidować takie programy

W poniedziałek o godz. 15:00 w Tarczynie (woj. mazowieckie) prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładającą waloryzację 500 plus do 800 plus. W wydarzeniu udział wezmą także premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Wprowadziliśmy program, który był absolutnym przełomem, jeżeli chodzi o wsparcie rodzin i programy społeczne w Polsce – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, który był gościem Programu 1. Polskiego Radia.

Fogiel o 800 plus

– To nasi konkurenci polityczni mówili, że się nie da, że nie ma tych pieniędzy, że to nierealne, że to rozdawnictwo. Dziś mamy taką sytuację, ze byliśmy w stanie zaproponować rozszerzenie, czyli zwiększenie tego programu. Oczywiście, od 1 stycznia 2024 r. – oświadczył były rzecznik prasowy PiS.

– Są w polskiej polityce tacy, którzy – nawet jeśli będą dziś mówić inaczej z przyczyn wyborczych – chcą likwidować takie programy. Wiele wypowiedzi ich doradców na to wskazuje – stwierdził Radosław Fogiel.

– Były też zapowiedzi Donalda Tuska, że sam osobiście wyrzuci ze swojego rządu każdego, kto podwyższy podatki, co wcale nie przeszkodziło mu samemu te podatki podwyższać. PO coraz bardziej swoją kampanię wyborczą opiera na kłamstwie, na fałszowaniu rzeczywistości. Poza tym, ta deklaracja jest o tyle mało wiarygodna, że co chwilę któremuś z polityków PO w chwili nieuwagi wymyka się to, co naprawdę sądzi o takich programach – oznajmił.

Zdaniem polityka Zjednoczonej Prawicy, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk nie ma argumentów merytorycznych, więc "próbuje wyśmiać" np. słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

