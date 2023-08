Arłukowicz o starcie w wyborach: Nie uchylam się od żadnego scenariusza

Tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się jesienią. Kiedy dokładnie, zdecyduje prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa ma do wyboru kilka terminów. Najbardziej prawdopodobne to 15 lub 22 października.

Zgodnie z Konstytucją RP, głosowanie musi zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Prezydent zarządza wybory nie później niż na 90 dni przed upływem rozpoczęcia kadencji izb.

Listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej

Według doniesień medialnych, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk chce ściągnąć na listy wyborcze do Sejmu europosłów. Chodzi m.in. o Bartosza Arłukowicza.

– Nie uchylam się od żadnej odpowiedzialności. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale jeśli zapadną takie decyzje, że będę musiał przerwać mandat europejski, wystartować w wyborach, jestem gotowy do walki, do tego, żeby stanąć z ludźmi, razem z ludźmi i powiedzieć: dość, mam dość. Różne scenariusze są rozważane, od żadnego scenariusza się nie uchylam, jestem gotowy do walki wyborczej w każdym momencie, w każdej sprawie – powiedział Bartosz Arłukowicz, który w poniedziałek był gościem w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24.

Arłukowicz ostro o Niedzielskim

Eurodeputowany PO odniósł się również do sprawy kontrowersyjnych działań ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

– Plany ministra zdrowia Adama Niedzielskiego co do jego kandydowania w wyborach do Sejmu powinny zostać mocno zweryfikowane i zamiast z wyborcami powinien spotkać się z prokuratorem – stwierdził Bartosz Arłukowicz, który w latach 2011 – 2015 pełnił funkcję szefa Ministerstwa Zdrowia. – Mamy do czynienia z sytuacją, w której minister zdrowia celem obrony własnej pozycji, celem ataku politycznego publicznie używa z imienia i nazwiska lekarza, który przepisuje sobie leki. Mało tego, mówi, z jakiej grupy to są leki, stygmatyzując pana doktora – wyjaśnił.

