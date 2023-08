Czarnecki: Nie mówmy Niemcom, jak mają głosować

DoRzeczy.pl: Czy AfD ma szansę stać się realnie drugą siłą w Niemczech na dłuższą metę?

Ryszard Czarnecki: AfD udowodniła, że nie jest efemerydą na niemieckiej scenie politycznej. Kolejne wybory i kolejny niemały klub parlamentarny w Bundestagu, a co więcej dobre wyniki w wyborach do Landtagu, zwłaszcza we wschodnich Niemczech, ale też w Hamburgu, czyli zachodnich Niemczech. Zaapeluję – nie bądźmy Niemcami, nie mówmy Niemcom, jak mają głosować. Bardzo źle przyjmuję, jak niemieccy politycy mówią Polakom jak mają głosować, uznaję to za skrajną bezczelność. Nie powinniśmy odpowiadać tym samym.

Wyniki AfD wywołują duże emocje w liberalno-lewicowych mediach.

AfD to partia jest bardzo nielubiana przez mainstream, dlatego, że jest niechętna imigrantom, jest eurorealistyczna, sceptyczna wobec Unii Europejskiej, a zwłaszcza wobec strefy euro. AfD uważa, że przedłużanie pobytu Niemiec w sferze euro jest nieracjonalne z ich punktu widzenia. Natomiast partia ta jest oskarżana o prorosyjskość. Rzeczywiście, szereg wypowiedzi ich liderów świadczy o tym, że ona widzi inaczej Rosję, niż my. Dodam do tego jednak szerszy kontekst – w Niemczech wszystkie partie, poza Zielonymi, można uznać za wyrażające mniejsze lub większe zrozumienie dla „argumentów” Rosji. Mówienie, że ona jest prorosyjska jakoś szczególnie na tle innych to bzdura. Tam samo prorosyjska jest SPD, tak samo prorosyjska była CDU, szczególnie, kiedy rządziła. Teraz chce się odróżnić, jest nieco mniej prorosyjska niż była, by odróżnić się od prorosyjskiej SPD. Z kolej premier Saksonii Michael Kretschmer z CDU wzywa do tego, żeby znieść sankcje wobec Rosji i z Rosją handlować.

Jaka przyszłość przed AfD?

To, że AfD jest w opozycji jej sprzyja. Fakt, że nie „ubrudziła” się żadnym rządzeniem na poziomie federalnym i na poziomie landu działa na jej korzyść. Pytanie, kiedy Niemcy staną przed dylematem, przed którym stanęły partie w Europejskiej Partii Ludowej – ze Szwecji, Finlandii, Włoszech, Czechach doszło do formalnej lub nieformalnej koalicji partii prawicowych z partiami EPL. Zastanawiam się, kiedy pierwsza koalicji AfD z CDU. Była już pierwsza próba na poziomie landu, wtedy rządziła jeszcze Angela Merkel, która wyrzuciła z partii szefa miejscowej CDU, który chciał tę koalicję zrobić. Natomiast widzimy przesunięcie w prawo, również w Niemczech, stąd AfD może odgrywać większą rolę niż do tej pory.

Czytaj też:

Niemiecka partia AfD krytykuje UE. "Całkowicie zawiodła"Czytaj też:

Skandal w Gdańsku. Niemiecki zespół śpiewał piosenkę Wehrmachtu