Jak ocenił rosyjski politolog Dmitrij Orieszkin, rozmowy pokojowe w Dżuddzie to policzek dla prezydenta Rosji Władimira Putina. Żaden z przedstawicieli Federacji Rosyjskiej nie został na nie zaproszony, co jest dowodem na izolację i lekceważenie Moskwy nie tylko przez świat zachodni, ale także Chiny. Jak powiedział Orieszkin, Kreml jest bardzo urażony brakiem zaproszenie, ale nie chce tego pokazywać publicznie.

– Spotkanie w Dżuddzie to policzek dla Putina. Bo wojna toczy się między Ukrainą a Rosją, a o pokoju mówi się bez udziału Rosji – ocenił ekspert. Według politologia, oznacza to, że Federacja Rosyjska jest nie tylko niezdolna do zawierania porozumień, ale także "po prostu nieistotna”.

Rosja zlekceważona

W swoim najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną wskazał, że szczyt w Dżuddzie pokazał nie tylko osamotnienie Rosji na renie międzynarodowej, ale także wzrost nieporozumień w sprawie wojny na Ukrainie między Pekinem a Moskwą.

Delegacja z Chin zadeklarowała gotowość udziału w kolejnym spotkaniu w podobnym formacie, które prawdopodobnie również odbędzie się zaproszenia dla przedstawiciela Rosji.

Jednocześnie źródła w Rosji podały, że Moskwa odrzuciła składający się z 12 punktów chiński "plan pokojowy” z lutego tego roku, który delegacja chińska ponownie przedstawiła podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej. Z drugiej strony część chińskich elit "potajemnie wyraża niezadowolenie z działań rosyjskiego kierownictwa” w sprawie uregulowania wojny na Ukrainie.

Szczyt w Dżuddzie

Podczas szczytu w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej Ukraina zatwierdziła z jego uczestnikami treść dziesięciu punktów formuły pokojowej, tak aby była ona do przyjęcia dla każdego uczestniczącego w wydarzeniu kraju. Przedstawiciele państw omówili także, gdzie i kiedy może odbyć się sam szczyt w sprawie formuły pokojowej na szczeblu przywódców.

Ukraina spodziewa się, że odbędzie się on jesienią, ale obecnie trwają negocjacje dotyczące miejsca i terminu takiego wydarzenia.

