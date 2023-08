Opozycja reaguje: Zaglądanie przez władzę do recept jest niedopuszczalne

W zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej uczestniczyli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego z komisji zdrowia. Politycy zaapelowali o zwołanie komisji zdrowia celem złożenia przez ministra wyjaśnień. Podkreślili, że minister zdrowia musi zostać zdymisjonowany.

Jak to możliwe, że Niedzielski miał dostęp do danych o receptach?

Katarzyna Lubnauer z KO podkreśliła, że formacje opozycyjne już dawno straciły zaufanie do ministra Niedzielskiego, ale teraz dotyczy to już całego środowiska lekarskiego, co wyraziła Naczelna Izba Lekarska, informując premiera, że dalsza współpraca z nim jest niemożliwa i zawiadamiając prokuraturę.

– Musimy dowiedzieć się, na ile dane pacjentów w Polsce są bezpieczne. (…) Pan Niedzielski musi odpowiedzieć na pytanie, że Polacy nie muszą się bać tego, że dane o ich receptach zostaną wywleczone – powiedziała Lubnauer, dodając, że do MZ z kontrolą udali się posłowie opozycji. – Jak jest w ogóle możliwie, że pan minister miał dostęp do tych danych? On nie powinien mieć dostępu o danych o naszych receptach – przypomniała.

Zawisza: Komisja zdrowia jak najszybciej

Głos zabrała także Marcelina Zawisza z Lewicy. – Minister zdrowia wykorzystał te dane, ponieważ uważał, że ktoś mówi nieprawdę. Co będzie, kiedy ktoś jawnie nie będzie się zgadzał z ministrem zdrowia czy go krytykował? Czy jego wrażliwe ego sprawi, że wtedy również będzie wyciągał dane dotyczące tego, gdzie się ktoś leczy, jakie leki mu przepisują? – pytała parlamentarzystka.

– Panie ministrze, jeżeli uważa pan, że ktoś kłamie, to trzeba iść do sądu, a nie w ten haniebny sposób łamać prawo i wykorzystywać swoją pozycję do ujawniania danych, które nigdy nie powinny być przez ministra zdrowia ujawnione. Minister zdrowia powinien być osobą najwyższego zaufania publicznego – podkreśliła.

Zawisza zapewniła, że opozycja nie pozwoli, żeby sprawa została „zamieciona pod dywan”. – Premier musi odpowiedzieć na pytanie, czy popiera działania ministra zdrowia – podkreśliła. Jak dodała, „taka sytuacja w Ministerstwie Zdrowia nigdy nie miała miejsca”. Zaapelowała do przewodniczącego komisji zdrowia Tomasza Latosa i marszałek Sejmu Elżbiety Witek o jak najszybsze zwołanie komisji.

Klimczak: Zaglądanie przez władzę do recept jest niedopuszczalne

Poseł Dariusz Klimczak z PSL powiedział, że przez to, co zrobił minister Niedzielski, Polacy będą tracić zaufanie do instytucji publicznych, w tym do procesu cyfryzacji świadczeń publicznych w systemie ochrony zdrowia.

Klimczak powiedział, że minister Niedzielski nie może stać ponad prawem, a władza nie może sięgać po takie instrumenty w ramach walki politycznej. – Za komuny symbolem desperacji w inwigilowaniu społeczeństwa było zakładanie podsłuchów w konfesjonałach. Za PiS-u takim aktem desperacji jest zaglądanie do recept. To jest niedopuszczalne – powiedział parlamentarzysta ludowców.

Czytaj też:

Konfederacja ponownie apeluje do premiera i prokuratury. "Trudno uwierzyć, że do tej pory nie stanął przed sądem"Czytaj też:

Lekarz domaga się od Niedzielskiego przeprosin i wpłaty 100 tys. zł