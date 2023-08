Tusk: To nie incydent, tylko element systemu, który budują

Donald Tusk odniósł się do sprawy ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który ujawnił na Twitterze wrażliwe dane lekarza, który wystawił sobie jako pacjentowi receptę na leki psychotropowe. Lider PO zaatakował rząd, przekonując, że nie jest to jedynie incydent.

Tusk: Element systemu, który budują

– Czy masz jakieś sprawy, które chciałbyś zachować tylko dla siebie? Czy też wolałbyś, żeby władza wiedziała o Tobie wszystko. Z kim sypiasz, jakie strony internetowe przeglądasz. Na co chorujesz i jakie leki bierzesz. Jakie informacje wymieniasz na whatsappie czy messengerze. To się już dzieje. Minister Niedzielski, od zdrowia, ujawnił publicznie, jakie leki bierze człowiek, który mu się postawił – mówi na nagraniu przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Ten wielki skandal to nie pojedynczy incydent, to jest element systemu, który budują. Minister Czarnek dowiadywał się kiedy i kto się zaszczepił wśród studentów i pracowników naukowych. Służby wjeżdżają do gabinetów ginekologicznych. W jednym z nich zajęli dokumentację z ostatnich prawie 30 lat wszystkich pacjentek, włącznie z intymnymi zdjęciami. To mogło być o Tobie. Prokuratura ujawnia dane o ofiarach przemocy. To mogły być dane twoich dzieci. Ministerstwo Finansów chce znać wszystkie szczegóły twoich działań w twojej firmie. To może być o twojej firmie. Robią to po to, żeby Cię mieć w garści. Jak wiecie niedługo wybory. To od Ciebie zależy czy będziesz wolnym człowiekiem, czy założą Ci obrożę i kaganiec – powiedział Tusk.

Dymisja Niedzielskiego

We wtorek popołudniu premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji, że Adam Niedzielski został odwołany ze stanowiska ministra zdrowia.

– Podjąłem decyzję o przyjęciu rezygnacji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednocześnie postanowiłem zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce – oświadczył na wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

– Zależy mi na tym, aby praca resortu zdrowia pozostała niezakłócona. Wszystkie realizowane zadania dla dobra pacjenta są dzisiaj absolutnie kluczowe, od profilaktyki, skracania kolejek, systemu podnoszenia wynagrodzeń pracowników medycznych czy dodatkowego sprzętu do szpitali. Wszystkie te działania będą kontynuowane – oznajmił szef polskiego rządu.

