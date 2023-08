"Szczególny dzień". Tusk: To jest kolejny znak dany nam przez los

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października – poinformował we wtorek w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda.

"Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!" – napisała głowa państwa.

"Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego"

– Pozwólcie, taki skromny rym, który wpadł mi do głowy, kiedy usłyszałem, że prezydent Duda z lekką nieśmiałością ogłosił datę wyborów na 15 października: października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego – powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, przemawiając podczas spotkania z sympatykami partii w Legionowie k. Warszawy.

– Te wybory są naprawdę o tym, czy będziemy wolni, czy będziemy niezależni, czy będziemy mieli poczucie bezpieczeństwa we własnym życiu prywatnym i osobistym, czy też będziemy w ich garści, czy to oni będą kontrolować, monitorować każdą minutę, godzinę waszego życia – stwierdził szef PO.

Tusk: Dzisiaj jest szczególny dzień

Podczas swojego wtorkowego wystąpienia były premier nawiązał także do dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

– Dzisiaj w ogóle też jest szczególny dzień. Ja uważam, że to jest kolejny znak dany nam przez los, że tego samego dnia wystarczyła nasza wola, właściwie jeden filmik, jaki postanowiłem przed naszym spotkaniem udostępnić, mówiący o ministrze Niedzielskim. Wystarczyła ich świadomość, że tysiące was będą tu, w Legionowie, żeby oni poczuli się zmuszeni do odwołania tego szkodnika. To znaczy, że mamy siłę sprawczą jeszcze zanim doszło do wyborów. To znaczy, że boją się, boją się was, boją się prawdy, boją się takiego autentycznego gniewu ludu. Minister Niedzielski pożegnał się ze stanowiskiem, bo stał się takim najbardziej czytelnym symbolem systemu, który PiS i prezes Kaczyński budują od wielu lat – oznajmił Donald Tusk.

