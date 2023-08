Zełenski: Ukraina będzie odpowiadać na ataki na Morzu Czarnym tym samym

Federacja Rosyjska wycofała się z porozumienia zbożowego, ponieważ rzekomo nie spełniło ono swojego celu: zmniejszenia zagrożenia głodem w najbiedniejszych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Jednocześnie Władimir Putin zarzucił, że żaden z warunków porozumienia dot. usunięcia spod sankcji eksportu rosyjskiego zboża i nawozów na rynki światowe nie został spełniony.

Putin wskazał, że w 2022 r. Rosja zgodziła się podpisać porozumienie w celu zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Według jego wersji, umowa zbożowa została "bezwstydnie wykorzystana wyłącznie do wzbogacenia się dużych amerykańskich i europejskich przedsiębiorstw, które eksportowały i odsprzedawały zboże z Ukrainy".

Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ, rok 2023 jest rokiem największego kryzysu głodowego w historii. Rozwiązaniem problemów żywnościowych miało być wynegocjowane przez Kijów i Moskwę za pośrednictwem Ankary porozumienie zbożowe. Dzięki korytarzowi zbożowemu afrykańskie kraje otrzymywały zboże, a ceny na rynkach światowych spadły.

Zełenski: Odpowiemy tym samym

– Ukraina będzie odpowiadać na rosyjskie ataki na korytarze zbożowe na Morzu Czarnym tym samym – powiedział w rozmowie z dziennikarzami ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. – Nie mamy dużo broni, ale jeśli Rosjanie będą nadal strzelać, to do końca wojny mogą stracić wszystkie okręty – stwierdził.

Przywódca podkreślił, że jeżeli Rosja będzie nadal dominować na Morzu Czarnym i je blokować, ostrzeliwujące rakietami, to Ukraina będzie robić "to samo". Jego zdaniem, będzie to uczciwa obrona ukraińskich "możliwości". – Rosja zablokowała wody terytorialne Ukrainy, nie dając możliwości przepływania ani transportowi morskiemu, ani statkom ze zbożem – zwrócił uwagę Zełenski.

Władze Ukrainy przyznały się do dwóch ataków na rosyjskie jednostki. Celem jednego z nich był cumujący w Noworosyjsku okręt desantowy Floty Czarnomorskiej Oleniegorskij Gorniak, który został poważnie uszkodzony. Ponadto, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wraz z marynarką wojenną przeprowadziły operację specjalną, w wyniku której w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej uszkodzony został duży tankowiec SIG.

Czytaj też:

Szef Dumy grozi Zełenskiemu. "Jest następny"Czytaj też:

Ukraina uderzy w cele na terytorium Rosji? Daniłow: Mamy wszystko, czego potrzeba