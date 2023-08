Morawiecki: Chcemy z otwartą przyłbicą zmierzyć się z wyzwaniami czasu dzisiejszego

Po tym, jak zgodnie z przewidywaniami prezydent wyznaczył wybory do Sejmu i Senatu na 15 października, premier Mateusz Morawiecki zaprosił chętnych na codzienne "podsumowania" na Facebooku. Szef rządu opublikował już na swoim profilu pierwszy live. Mówił w nim m.in. o znaczeniu wyborów parlamentarnych.

Morawiecki: Wizja solidarności społecznej

– Trzeba sobie zadać pytanie, co to są za wybory. Według mnie to są wybory absolutnie zasadnicze, wybory między dwiema różnymi wizjami Polski. Polski solidarnej, która nie tylko czerpie ze spuścizny Solidarności, ale także działa w myśl tych wielkich zasad solidarności społecznej i to jest wizja naszej Polski. Taką chcielibyśmy kontynuować mimo potknięć, błędów, za które trzeba przeprosić, warto przeprosić już na samym początku. Ten kto nie robi nic, nie popełnia błędów i ten się nie potyka, ale też chcemy z otwartą przyłbicą zmierzyć się z wyzwaniami czasu dzisiejszego. To, że mierzyliśmy się z nimi w ostatniej przeszłości, to chyba było widać – powiedział premier Morawiecki.

Premier mówił na jakie tematy będzie chciał rozmawiać z internautami. Zapewnił, że będzie starał odpowiedzieć się na jak najwięcej pytań.

Kaczyński: Najważniejsze wybory po 89

W podobnym tonie wypowiedział się na ostatnim wiecu przed oficjalnym ogłoszeniem kampanii, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego w Chełmie trwało 30 minut. Wśród wielu poruszonych przez szefa Prawa i Sprawiedliwości tematów były m.in. kwestie bezpieczeństwa, gospodarki, suwerenności, w tym relacji z Unią Europejską, a także kultury. Lider PiS nie szczędził słów krytyki Donaldowi Tuskowi i jego formacji politycznej.

– Mamy już koniec prekampanii. Dziś już naprawdę zbliżają się wybory i trzeba sobie uświadomić jaka jest ich stawka. Często się mówi, że to najważniejsze po 1989 roku, ale przecież już się tak mówiło. Ale tym razem jest naprawdę ku temu podstawa. W porównaniu z sytuacją sprzed czterech czy ośmiu lat sytuacja się zmieniła. Pytanie "co dalej" jest ważne i rozstrzygnie być może na długo o losach Polaków – powiedział Kaczyński.

Wybory 15 października

"Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku" – poinformował we wtorek na swoim koncie na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

