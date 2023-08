Budka wskazuje: Z tym optymistycznym okrzykiem wchodzimy w kampanię

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października – poinformował we wtorek w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda.

– Pozwólcie, taki skromny rym, który wpadł mi do głowy, kiedy usłyszałem, że prezydent Duda z lekką nieśmiałością ogłosił datę wyborów na 15 października: października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego – powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, przemawiając podczas spotkania z sympatykami partii w Legionowie k. Warszawy.

"Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego"

– Donald Tusk powiedział, o czym będą te wybory, powiedział o tym, że to my jesteśmy w stanie zatrzymać te totalitarne zapędy obecnej władzy. To my jesteśmy w stanie pokazać, że Polska dalej może być częścią wspólnoty Zachodu – oznajmił na środowej konferencji prasowej w Warszawie szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

– Do tego potrzeba ciężkiej pracy i determinacji, dlatego dzisiaj o poranku jesteśmy tutaj wspólnie z posłankami i posłami, samorządowcami i wolontariuszami, żeby przekonywać warszawiaków, że wygramy wybory. Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego – z tym optymistycznym okrzykiem wchodzimy w kampanię wyborczą – zaznaczył.

– Polki i Polacy chcą nadal być w Europie i Unii Europejskiej. Chcą, by Polska wróciła na drogę stabilnego rozwoju. Chcą przede wszystkim, by władza dbała o ich bezpieczeństwo, żeby władza nie składała się z ludzi, którzy każdego dnia kłamią, manipulują i oszukują, tylko z ludzi odpowiedzialnych. Przez słynne osiem lat pokazaliśmy, że potrafimy odpowiedzialnie dbać o Polskę, pokazaliśmy jak modernizować i dokonywać skoku cywilizacyjnego – skomentował Borys Budka.

– Dzisiaj jak nigdy Polska potrzebuje władzy odpowiedzialnej, która mówi prawdę, potrzebuje ludzi, którzy potrafią zadbać o bezpieczeństwo. I dlatego KO jest prawdziwą alternatywą dla rządów PiS – podkreślił polityk PO i poinformował, że tym samym Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska rozpoczęła swoją kampanię wyborczą.

