PiS zapowiada wielką konwencję. "Program praktycznie gotowy"

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października – poinformował we wtorek w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda.

– Byliśmy gotowi na każdy termin wyborów. Z osobistego doświadczenia i pragmatyki prowadzenia kampanii w terenie – 15 października to bardzo dobry termin, bo im dalej w jesień, tym jest to trudniejsze, nawet jeśli chodzi o kampanie ulotkowe – powiedział w środę na antenie Polskiego Radia 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

Wielka konwencja i program wyborczy PiS

– Znamy termin wyborów, więc będziemy już pracować nad ostatecznym ustaleniem terminu konwencji. (...) Trzeba teraz powołać komitet wyborczy, to się stanie bardzo szybko – wskazał były rzecznik prasowy PiS.

Polityk Zjednoczonej Prawicy zaznaczył, że najbardziej prawdopodobny termin konwencji to wrzesień, ale niewykluczony jest także ostatni tydzień sierpnia. – Trzeba to zgrać z terminem rejestracji list, który – jeśli dobrze liczę – będzie upływał przed końcem pierwszego tygodnia września, więc to też jest jakiś wysiłek dla struktur. Będziemy sobie to dokładnie układać w kalendarzu – powiedział.

– Myślę, że góra za miesiąc nasz program będzie znany. On jest praktycznie gotowy – poinformował Radosław Fogiel.

– Trwają jeszcze prace redakcyjno-edytorskie. Mamy pewną ideę, myśl przewodnią, jakiej Polski chcemy. Jest bardzo wiele szczegółowych rozwiązań. To pełnowymiarowy program wyborczy, gdzie każdy widzi konkretne propozycje i rozwiązania. I może nas potem z tego rozliczać. Cały obszar polityki społecznej, wsparcia rodziny, rynku pracy, wynagrodzeń – to się zazębia. To filozofia, której jesteśmy wierni od 2015 r., czyli: Polacy mają godnie zarabiać i godnie żyć we własnym kraju – mówił.

Czytaj też:

Europarlamentarzyści na listach PiS do Sejmu? "Będą aktywni w kampanii"Czytaj też:

Morawiecki: Chcemy z otwartą przyłbicą zmierzyć się z wyzwaniami czasu dzisiejszego