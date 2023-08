"Jako pierwsza". Konfederacja zarejestrowała komitet wyborczy

"Jako Pełnomocnik Wyborczy dokonałem właśnie zgłoszenia Komitetu Wyborczego Konfederacji. Jest to zarazem pierwszy zgłoszony Komitet w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października! Czekamy teraz na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy inne partie śpią my już działamy!" – napisał w środę na portalu społecznościowym Twitter Witold Tumanowicz.

"To będą przełomowe wybory"

– To będą przełomowe wybory. Jako Konfederacja nie mamy zamiaru wdawać się w sztuczne spory. My uważamy, że spór pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim już jest czymś bardzo mocno przebrzmiałym i, co więcej, męczy wyborców. Konfederacja jako nowa siła, Konfederacja jako powiew świeżości jest gotowa, ponieważ jako pierwsi opublikowaliśmy swój program wyborczy w czerwcu, jako pierwsi pokazaliśmy naszych kandydatów na listach. U nas nie było różnego rodzaju przepychanek, w jakich konfiguracjach będziemy startować, gdzie, w którym miejscu. My byliśmy do tego jak najbardziej gotowi. Dzisiaj zarejestrowaliśmy jako pierwsi komitet wyborczy – powiedział szef sztabu wyborczego Konfederacji na konferencji prasowej, która odbyła się przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie.

Wybory parlamentarne. Znamy datę

We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował, że wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. "Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!" – oświadczyła głowa państwa.

Z wyznaczeniem daty głosowania wiąże się określenie harmonogramu rejestracji komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów i zbiórki podpisów.

