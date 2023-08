Kryzys z ukraińskim zbożem. Blinken: Jest kraj, który może zmusić Rosję do działania

Zdaniem sekretarza stanu USA Anthony'ego Blinkena, Brazylia może wpłynąć na Rosję i wymusić na niej powrót do czarnomorskiego porozumienia zbożowego. Amerykański polityk stwierdził to podczas wywiadu dla GloboNews, dodatkowo zauważając, że na poprzednim porozumieniu skorzystały nawet kraje, które nie były nim objęte, bo "ceny były niższe, bo było więcej zboża [na rynku - przyp. red.]".

– Głos Brazylii, głos prezydenta Luli, jest kluczowy. A wykorzystanie tego głosu do przekonania Rosjan do powrotu do porozumienia byłoby bardzo, bardzo pozytywne – powiedział Blinken, podkreślając, że nie byłoby potrzeby takiego porozumienia, gdyby Rosja nie zaatakowała Ukrainy.

– Rosja używa żywności jako broni wojennej, jako dźwigni do osiągnięcia swoich celów – powiedział również Blinken, zauważając, że odkąd Moskwa podjęła kroki w celu wycofania się z porozumienia, ceny zboża na wszystkich rynkach wzrosły o 10-15 proc.

Sekretarz stanu USA zauważył, że w ramach umowy zbożowej Ukrainie udało się wyeksportować 35 mln ton żywności.

– Połowa dostaw trafiła do krajów rozwijających się, dwie trzecie pszenicy trafiło do krajów o niskich i średnich dochodach, wiele z nich do Afryki… Świat głośno mówi, że chcemy, aby Rosja wróciła do tego porozumienia. I oczywiście Brazylia ma wpływ, aby poprowadzić Rosję w tym kierunku – powiedział Blinken.

Sytuacja z ukraińskim zbożem

17 lipca 2023 roku Rosja wycofała się z porozumienia zbożowego natychmiast cofając wszelkie gwarancje bezpieczeństwa dla korytarza zbożowego. Dwa dni później minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba oświadczył, że Ukraina jest gotowa do wznowienia eksportu zboża, pomimo rosyjskiej blokady Morza Czarnego.

Od 8 sierpnia 2023 roku w Rosji zaczęły się poważne problemy z eksportem zboża. Rosja wykorzystuje "flotę cieni” do eksportu ziarna, ponieważ coraz mniej firm chce współpracować z rosyjskimi eksporterami.

