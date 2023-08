"Niech przemówią liczby!". Premier: Rządy PiS to po prostu dobre rządy

"Rządy PiS to po prostu dobre rządy! Niech przemówią liczby! Tym razem spójrzmy na dług publiczny w relacji do PKB" – napisał w środę na portalu społecznościowym Twitter premier Mateusz Morawiecki.

twitter

Do wpisu szef polskiego rządu dołączył wideo, które wskazuje na to, że dług publiczny w relacji do Produktu Krajowego Brutto (PKB) w latach 2005 – 2007 spadł o 2 pkt. proc., w latach 2007 – 2015, a więc za rządów koalicji PO – PSL, wzrósł aż o 7,5 pkt. proc., natomiast w latach 2015 – 2023 spadł o 3,2 pkt. proc.

Program PiS. "Plan Kaczyńskiego"

Na przełomie sierpnia i września Prawo i Sprawiedliwość ma opublikować nowy program wyborczy. W wersji roboczej dokument nazywany jest w PiS-ie "planem Kaczyńskiego".

Jak ustalił portal Onet.pl, programowy dokument partii rządzącej, podobnie jak w poprzednich latach, ma być "obszernym zbiorem pomysłów i planów" na kolejne lata rządów Zjednoczonej Prawicy. Perspektywa, jaką nakreślił swoim podwładnym prezes PiS, dotyczy ośmiu lat ewentualnych rządów. Krzysztof Szczucki, który kieruje Rządowym Centrum Legislacji, miał dostać zadanie zebrania wszystkich pomysłów i przełożenia ich na projekty ustaw.

– Zależy nam na tym, aby wskaźniki gospodarcze przekładały się na poziom życia zwykłych Polaków. Mamy dzisiaj 80 proc., jeżeli chodzi o przeciętny wskaźnik PKB w Unii Europejskiej. Aczkolwiek jeśli chodzi na przykład o poziom życia, to już mamy 86 proc., a więc wyprzedziliśmy Czechy. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby dorównać wielu zachodnim państwom europejskim, ale musimy być konsekwentni i nie schodzić z obranego kursu – deklarował w jednym ze swoich wystąpień prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Wicepremier Jarosław Kaczyński podkreślał w kilku swoich przemówieniach, że chce, żeby w najbliższych ośmiu latach Polska była we wszystkich rankingach europejskich i światowych wyraźnie wyżej, niż jest obecnie.

Czytaj też:

Kolejna tura rządowej pomocy dla branż energochłonnychCzytaj też:

PiS zapowiada wielką konwencję. "Program praktycznie gotowy"