Kuźmiuk: Opozycja w Polsce klaszcze Weberowi

DoRzeczy.pl: Szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber określił Prawo i Sprawiedliwość jako wroga, którego on i EPL będą zwalczali. Jak pan ocenia te słowa?

Zbigniew Kuźmiuk: Nie ulega wątpliwości, że jest to próba brutalnej ingerencji w kampanię wyborczą w Polsce, która nie powinna się zdarzyć. To jest szef największej frakcji w Parlamencie Europejskim, a jednocześnie zwierzchnik Donalda Tuska, który powinien i pewnie zdaje sobie sprawę, że w Polsce mamy do czynienia z kampanią wyborczą i każda ingerencja z zewnątrz nie będzie dobrze odebrana.

Casus belli Włoch?

Otóż to. Dobrze pamiętamy, jak zareagowało włoskie społeczeństwo, gdy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaczęła mówić, na kogo głosować. W Polsce może być podobnie, ponieważ nasi obywatele nie lubią, gdy ktoś z zewnątrz mówi, co i jak mają robić. Co ciekawe, we Włoszech cała opozycja odcięła się od ingerencji Ursuli von der Leyen, a w Polsce opozycja w postaci PO czy Lewicy nie widzi w tym nic złego.

Czy możemy powiedzieć, że Manfred Weber próbuje przenieść politykę z Parlamentu Europejskiego na wątek krajowy? Jak inaczej odebrać słowa, że PiS jest przeciwnikiem politycznym EPL?

Wypowiedź Webera jest o tyle dziwna, że przecież on reprezentuje partię, która dwukrotnie w sposób bezwzględny wygrała wybory w Niemczech. Co byłoby gdyby polski polityk powiedział, że nie będzie rozmawiał z CDU-CSU, że należy tę partie izolować, czy stawiać przed tą partią zaporę ogniową? Mielibyśmy wielką aferę w niemieckich mediach i krytykę Polski. Dla mnie wypowiadanie takich słów jest szokujące i niedopuszczalne.

Czytaj też:

Polska złożyła skargę do TSUE. Chodzi o część Fit for 55Czytaj też:

PiS zapowiada wielką konwencję. "Program praktycznie gotowy"