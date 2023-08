Siarka: Nie ma zgody na żadną prywatyzację Lasów Państwowych

Przed siedzibą Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbył się briefing prasowy poświęcony nabywaniu przez LP gruntów pod zalesienia oraz nieudanych prób prywatyzacji Lasów Państwowych.

– Rząd Zjednoczonej Prawicy nie zgodzi się nigdy na takie działania, które mają doprowadzić do prywatyzacji polskich gruntów, polskich lasów. Przypomnę, że Sejm w tej sprawie przyjął uchwałę. Wyraźnie w niej wskazujemy, że nie godzimy się na żadną prywatyzacje Lasów Państwowych, ani działania w tym kierunku podejmowane również na poziomie unijnym – mówił Siarka.

"PO chciała sprywatyzować Lasy Państwowe"

Wiceminister klimatu zwrócił uwagę, że obecnie Platforma Obywatelska "przybiera taki płaszcz ochrony Lasów Państwowych". – Ale proszę pamiętać, że wtedy kiedy PO rządziła, w 2014 r. podejmowała działania, które de facto do tej prywatyzacji miały doprowadzić – przekonywał.

– Przykładem takich działań jest próba zmiany Konstytucji, która miała doprowadzić do tego, że Lasy Państwowe stałyby się de facto spółką prawa handlowego, z możliwością sprzedaży dóbr będących w posiadaniu Lasów Państwowych, zamachu na ich niezależność i finanse – dodał.

Według niego Polska stoi dzisiaj przed kolejnymi wyzwaniami związanymi z ochroną lasów. – Wtedy dzięki postawie m.in. prof. Jana Szyszko udało nam się zjednoczyć społeczeństwo wokół idei obrony Lasów Państwowych – zaznaczył wiceminister. Jak dodał, z badań wynika, że 73 proc. Polaków absolutnie nie zgadza się na żadne działania, które prowadziłyby w kierunku prywatyzacji LP.

Siarka podkreślił również, że w ostatnich latach rządów PiS konsekwentnie zwiększana jest powierzchnia gruntów Lasów Państwowych. – Od 2016 r. z budżetu LP zakupiono ponad 11 tys. hektarów, a w ciągu tylko ostatnich dwóch lat prawie 6 tys. hektarów. Traktujemy to również w kontekście klimatycznym jako szansę rozwoju naszego kraju – tłumaczył.

Zapowiedział, że rząd Zjednoczonej Prawicy "będzie zawsze stał na straży dostępu do lasów, ich suwerenności, polskiej własności".

Kubica: Jesteśmy zbulwersowani kłamstwami o polskich leśnikach

Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych, oświadczył, że jest zbulwersowany "krzywdzącą opinią, która w sposób kłamliwy pokazuje obraz polskich leśników i Lasów Państwowych".

– Przez ostatnie dwa lata sprzedaliśmy zaledwie nieco ponad 18 hektarów gruntów. Co to jest w porównaniu do ilości hektarów, 200-300, sprzedawanych w latach 2010-2015? – mówił.

Jak tłumaczył, w ciągu ostatnich dwóch lat LP zakupiły prawie 7 tys. hektarów gruntów. – Ten rok się jeszcze nie skończył, więc mam nadzieję, że dorzucimy jeszcze 2 tys. hektarów – stwierdził Kubica.

