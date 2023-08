Scheuring-Wielgus: Lewica stawia na kobiety

W środę przedstawicielki Lewicy złożyły w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Jak przekazała podczas konferencji prasowej Joanna Scheuring-Wielgus, nie jest przypadkiem, że to właśnie posłanki dokonały rejestracji komitetu wyborczego.

– Pokazujemy już teraz, o czym mówiliśmy wcześniej, że Lewica stawia na kobiety – więc to kobiety dzisiaj złożyły te dokumenty. Kobiety dokonują tych ważnych rzeczy, jak zarejestrowanie komitetu wyborczego – powiedziała.

– Jesteśmy jako Lewica przygotowani organizacyjnie, finansowo, marketingowo na tę kampanię. Już w najbliższym czasie będziemy zdradzać tajniki naszej kampanii, ale na pewno będzie to kampania, która będzie pokazywała, że Lewica jest jedyną gwarancją pewnych ważnych dla nas kwestii, jak świeckie państwo, prawa kobiet, usługi publiczne, mieszkalnictwo – dodała polityk.

Scheuring-Wielgus poinformowała również, że w następną sobotę odbędzie się konwencja podsumowująca ostatnie cztery lata obecności Lewicy w Sejmie. Później zaś, jak powiedziała, "jak taki rozpędzony pociąg będziemy w kampanii wyborczej pędzić do zwycięstwa".

Prezydent ogłosił datę wyborów

We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował, że wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. "Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!" – oświadczyła głowa państwa.

Z wyznaczeniem daty głosowania wiąże się określenie harmonogramu rejestracji komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów i zbiórki podpisów.

PO: Wiemy już dzisiaj, że te wybory są nieuczciwe

