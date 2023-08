Bosak: Konfederacja nie na sprzedaż. Tusk i Kaczyński różnią się mniej, niż jest to przedstawiane

Konfederacja jako pierwsza zgłosiła komitet wyborczy na wybory do parlamentu. Kampania oficjalnie ruszyła, a politycy poszczególnych formacji intensyfikują swoje działania.

Część mediów prowadzi wobec Konfederacji cenzurę, jednak inne wykonują pracę dziennikarską należycie i zapraszają do swoich programów przedstawicieli wszystkich liczących się ugrupowań.

Bosak: Tusk unika debatowania

W czwartek Krzysztof Bosak gościł w programie „Rzecz o polityce” na kanale YouTube „Rzeczpospolitej”. Poseł został zapytany m.in. właśnie o uczestnictwo przedstawicieli partii w debatach politycznych.

Jak powiedział, Konfederacja weźmie udział we wszystkich debatach, do których jej przedstawiciele zostaną zaproszeni. – Gorąco, popieramy organizację debat, dlatego, że wyborcy mają prawo poznać różnice i podobieństwa pomiędzy partiami. Nie ma do tego lepszego sposobu niż organizacja debat, gdzie obywatele sami oglądają i oceniają, kto i co ma do powiedzenia – podkreślił Bosak.

– Od poprzednich wyborów widzimy, że konkurencyjne sztaby partii promowanych przez media unikają debat, nie chcą ich do końca albo chcą, żeby odbyły się tuż przed wyborami. Najważniejsi, najpopularniejsi czy najbardziej promowaniem przez media liderzy, jak Donald Tusk jest namaszczonym przez media na lidera opozycji, oni w ogóle unikają debatowania. Przyjmują taką bardzo zachowawczą strategię polityczną. Nasza jest przeciwna. Naszą strategią jest po prostu wdzierać się przebojem na scenę polityczną, starać się wypchnąć jak najwięcej skompromitowanych polityków i dlatego będziemy brali udział we wszystkich debatach, które będą organizowane na równych, uczciwych i sprawiedliwych zasadach – powiedział prezes Ruchu Narodowego.

Bosak: Tusk i Kaczyński różnią się między sobą dużo mniej niż to społeczeństwu jest przedstawiane

Pytany o Kaczyńskiego i Tuska, Bosak podkreślił, ze dwaj liderzy oczywiście powinni brać udział w debatach. – To naturalne Są liderami swoich partii politycznych. Powinni stawać do debaty i rywalizować. Mówić, co mają do powiedzenia i też wystawić się na ogień pytań czy ripost, czy polemik ze strony liderów formacji konkurencyjnych. Uważamy w Konfederacji, że Tusk i Kaczyński różnią się między sobą dużo mniej niż to społeczeństwu jest przedstawiane. Oni tak naprawdę w bardzo wielu sprawach popierają bardzo podobny program i realizowali podobny program, czy to 8 lat rządów PiS-u, czy 8 lat rządów PO. Jeżeli się popatrzy na kwestie wpływające na życie obywatela, tam nie ma istotnej, jakościowej różnicy w ponad połowie dziedzin. Jest ta mniejsza część, gdzie są te różnice, ale dla nas to zdecydowanie za mało. Nas to nie zadowala i nie zadowala nas przede wszystkim styl rządzenia PiS-u i proponowany, potencjalny, możliwy styl rządzenia PO, które to już widzimy na przykład w Warszawie, gdzie PO rządzi i są wprowadzane absolutnie antyobywatelskie przepisy, jak np. strefy wykluczenia transportowego czy różnego rodzaju ideologiczne aberracje finansowane z pieniędzy podatnika – powiedział Krzysztof Bosak.

– Idziemy po to, żeby ten stolik wywrócić, a nie żeby pod nóżkę tego stolika podkładać jakąś podkładkę. Konfederacja nie jest na sprzedaż, Konfederacja nie będzie podkładką ani nóżkę stolika ani PiS-u, ani PO – dodał.

Wybory 15 października

We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował, że wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. "Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!" – napisał na Twitterze prezydent.

Czytaj też:

Konfederacja przedstawiła propozycję umowy polsko-ukraińskiejCzytaj też:

Koniec z socjalem dla imigrantów. Konfederacja zaprezentowała 12-punktowy projekt