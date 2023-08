"Najlepszy prezydent ostatnich 30 lat". Hołownia wskazuje

Trzecia Droga, czyli koalicja wyborcza Polski 2050 z Polskim Stronnictwem Ludowym, oficjalnie rozpoczęła w czwartek swoją kampanię przed wyborami parlamentarnymi.

– Czy wrócimy do głębokiego PRL-u, czy pójdziemy mocno do przodu – to jest wybór, który dokona się 15 października – powiedział Szymon Hołownia na spotkaniu z mieszkańcami Białegostoku.

Hołownia: Będę otwierał listę Trzeciej Drogi w Białymstoku

Szef Polski 2050 potwierdził, że będzie "jedynką" listy wyborczej Trzeciej Drogi w okręgu białostockim. – Przychodzę tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć wam, że będę otwierał listę Trzeciej Drogi, naszej koalicji, w Białymstoku, na Podlasiu. Będę prosił o głosy mieszkańców Białegostoku, Łomży, Suwałk i wszystkich powiatów tego województwa – oznajmił były kandydat na prezydenta.

– Dosłownie kilkanaście minut przed tym, jak wyszedłem na tę scenę w moim ukochanym mieście, Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie podjęła decyzję o zarejestrowaniu naszego komitetu – Trzecia Droga. Oficjalnie go mamy i oficjalnie tym wydarzeniem zaczynamy kampanię wyborczą, najważniejszą w ostatnich 30 latach. To jest pierwsze spotkanie w ramach kampanii Trzeciej Drogi – mówił Szymon Hołownia.

Hołownia: Najlepszym prezydentem był Kwaśniewski

Polityk wskazał także, że najlepszym prezydentem ostatnich 30 lat był Aleksander Kwaśniewski. – Nie da się na to inaczej popatrzeć – zaznaczył.

– A pamiętacie, ile wątpliwości mieliśmy w czasie jego prezydentury, ile pytań, ile też niesmaków, które się pojawiały? Tak, kilka rzeczy załatwił, okej, ale czy to był idol? Niestety, taką mamy politykę. Popatrzcie na niektórych premierów. Ostatni rząd w Polsce, który robił reformy, to był rząd Buzka – stwierdził Szymon Hołownia.

