Milewski: Orlen to zagraniczna ekspansja i zyski dla Polski

DoRzeczy.pl: Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił pierwsze pytanie referendalne, które brzmi "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". Skąd pomysł na takie pytanie?

Daniel Milewski: Pytanie o sprzedaż polskich przedsiębiorstw jest bardzo zasadne w chwili, gdy na drugim miejscu w sondażach wyborczych plasuje się koalicja ugrupowań o nastawieniu liberalnym w kwestii bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Ugrupowań, których liderzy i ideologowie są wyznawcami wyprzedawania przez państwo własności. Prawo i Sprawiedliwość twardo i konsekwentnie mówi: nie ma zgody na marnowanie dorobku Polaków i oddawanie go w obce ręce. A rząd PO pozwalał na działania prywatyzacyjne dotyczące 950 spółek, dokonano wyprzedaży majątku należącego do Skarbu Państwa, a w tym m.in. banki, kopalnie czy zakłady produkcyjne za łączną kwotę blisko 59 miliardów złotych. Roztrwonić jest bardzo łatwo, gorzej zbudować.

Opozycja odbija tutaj piłeczkę i twierdzi, że rząd PiS sam wyprzedał majątek Lotosu na rzecz węgierskiej spółki MOL. Jak pan odpowie?

To słowny wytrych, którego uczepili się w swoich manipulacjach politycy opozycji nienawidzący prezesa Daniela Obajtka właśnie za to, że udowodnił, iż Polskę stać na zbudowanie najsilniejszego w tej części świata koncernu multienergetycznego o mocy oddziaływania daleko poza granicami naszego kraju. On potrafi budować. Kontrakt z MOL polegający zasadniczo na sprzedaży niewielkiej ilości stacji benzynowych to element uporządkowanej strategii Orlenu. Wynika z prawnych uwarunkowań postawionych przez Komisję Europejską i dotyczy skrawka obszaru działalności.

Orlen pod kierownictwem prezesa Obajtka jest w gronie 150 najbardziej zyskownych firm na całym świecie. I są to przychody, z których korzystamy jako Polacy, tym bardziej, że sprzedaż Orlenu na stacjach paliw w Polsce odpowiada za zaledwie 1 proc. zysku operacyjnego spółki. Można zatem między bajki włożyć opowieści o tym, iż Orlen drenuje kieszenie Polaków. To kolejne kłamstwo polityków opozycji. Ceny paliwa w Polsce są jednymi z najniższych w Europie. Rynki, na których działa grupa Orlen, to 150 milionów klientów w 100 krajach na 6 kontynentach. Orlen za czasów Obajtka to zagraniczna ekspansja i zyski dla Polski. To bardzo boli Donalda Tuska, jego pomocników i zwolenników prywatyzacji. Dlatego trzeba zapytać Polaków o te sprawy w referendum.

Sejm ma podjąć uchwałę ws. słów Manfreda Webera. Czy taka uchwała ma w ogóle sens?

Wypowiedz tego człowieka jest niemądra i niegodna odpowiedzialnego polityka. Liczymy na to, że Niemcy - ich politycy oraz rząd federalny - nie będą mieszać się w nie swoje sprawy. A taką kwestią są polskie wybory parlamentarne. Jesteśmy u siebie. Mamy wolny kraj i rozsądnych wyborców. Nierozsądnych polityków zza Odry nam nie potrzeba. Uchwała ma służyć wyraźnemu przypomnieniu tych reguł.

