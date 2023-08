Zdziwieniom nie było końca

W wydarzeniu wzięła udział liczna grupa polskich pielgrzymów. Do stolicy Portugalii wybrała się też w tym samym czasie prezenterka Agata Młynarska, choć nie celowała wcale w ŚDM. Na Instagramie umieściła kilka filmików, na których pokazywała, co dzieje się na ulicach miasta. Przyznała, że dała się ponieść atmosferze oczekiwania na Franciszka, co wywołało w niej niespodziewane poczucie wspólnoty. – Postanowiłam pójść za jego głosem, a właściwie za głosem ludzi, którzy są zgromadzeni w Lizbonie […]. Możemy być różnej wiary, tak jak tutaj są ludzie. Potrzeba duchowości, zjednoczenia i bycia razem, ilość tej siły, energii i medytacji, która tutaj jest obecna, jest porażająca.