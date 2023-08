W domu, gdzie mieszka Joe Biden, znaleziono kokainę.

W domu Baracka Obamy znaleziono trupa.

W domu Nancy Pelosi (szefowa demokratów) znaleziono męską prostytutkę.

W domu Clintonów znaleziono nielegalne serwery pełne tajnych dokumentów.

Ale… FBI najechało dom Trumpa i to on ma procesy o wszystko.

***

Trup na posesji Obamy: wyłowili go z sadzawki przy rezydencji. Ciało kucharza, który gotował u Obamy. Tuż przed śmiercią pływał z kimś na paddle board (deska z wiosłem zamiast żagla) i się utopił. Ta sprawa jest bardzo dziwnie omawiana, czyli coś kryją, kogoś kryją, coś knują lub kamuflują. Policja utajniła wszystko bez podania powodu. Nadal nie wiemy, kto był tą drugą osobą, obecną przy tym, jak się kucharz topił, ale wiemy, że był jakiś drugi uczestnik zdarzenia.

Kucharz miał ze sobą deskę, no to pytam: Jak się utopić, gdy masz przy sobie coś, co pływa (deska, koło ratunkowe)? A do tego miał przy sobie drugą osobę do pomocy.

Początkowo mówili, że kucharz nie umiał pływać. Ludzie w sieci znaleźli info, że kucharz pływał super, są stare filmy, gdzie widać, jak pływa.